Дмитрий Спивак: Войны не будет, потому что миром правят деньги

В интервью изданию "Гордон" лидер общественного объединения "Правда Дмитрия Спивака", телеведущий Дмитрий Спивак рассказал, почему не верит в возможное вторжение российских войск в Украину, что считает в настоящий момент наибольшей угрозой для страны, как на суверенитет государства влияют внешние долги, что мешает развитию бизнеса и экономики, а также о новом общественном движении, которое он основал, и своих планах на ближайшее будущее.

– Сейчас все внимание в мире приковано к Украине. Как думаете, насколько эффективно сейчас защищаются наши национальные интересы на международных площадках?

Реклама

– Я когда-то пошутил о том, как сейчас выглядит внешняя политика Украины: "Нас никому не сбить с пути, нам похрену, куда идти". Я категорически против заискивания перед более "старшими товарищами" и внешнего управления. И мне все равно, откуда оно исходит – из Вашингтона, Москвы или Берлина. Мы сильная, самодостаточная страна. 90% таблицы Менделеева – в наших недрах, у нас 15 портов, два моря, самая плодородная земля и еще не умершая промышленность. Мы раньше корветы, корабли, самолеты сами строили. А сегодня нам присылают 5 тыс. касок из Германии. Спасибо, что не лопаты. Скоро уже белье постельное или матрасы будут присылать. Меня как гражданина Украины это унижает.

Мы в состоянии играть серьезную роль в европейской политике безопасности. Но для этого нужно наладить экономику и уничтожить топ-коррупцию в стране. Мародеры должны получить большие сроки с конфискацией имущества у всей родни – до пятой тещи. Вот тогда в Украине будет порядок.

Что же касается моего видения нашего внешнеполитического курса, то я глубоко убежден, что это должна быть доктрина активного нейтралитета, где ключевое слово – "активного". Тогда мы сможем наладить диалог и на севере, и на западе, и на востоке. Тогда мы сможем стать субъектами, а не объектами международных отношений. Хватит биться головой о закрытые двери НАТО. Нас там не будет, и нам туда не нужно.

Реклама

— И чего нам ждать? Готовится к войне?

— Войны не будет. А вот разваленная вдребезги экономика Украины — вполне. Смотрите, ведь ставки подняты на космическую высоту. Дальше будут договариваться. Большой войны не будет, потому что миром правят деньги. Никому не выгодно вести широкомасштабную войну. Коллективный Запад своей военной истерией и "точными датами наступления" планомерно уничтожает нашу экономику в тандеме с тотальной коррупцией власти.

Помогать восстанавливаться нам потом тоже никто не будет. Разве что очередными небольшими кредитами с огромными политическими обязами. Ближе к лету "большие дяди" поделят сферы влияния и будет создана новая конструкция коллективной безопасности и новый миропорядок. Думаю, что осенью пойдем на выборы. Пока парламентские, ну а весной 2023 года – президентские. Во всей этой ситуации важно не позволять собой манипулировать и не становиться Шариковыми. В однобортном сейчас никто не воюет. Даже если есть ледокол, немецкие каски и госпиталь из Эстонии.

Реклама

– Что, по-вашему, сейчас является наибольшей угрозой Украине?

– Тотальная некомпетентность, цинизм и вороватость украинской власти. Люди абсолютно не готовы ни профессионально, ни морально к управлению страной. Экспресс-курсы в Трускавце не дают возможности стать элитой государства. Помимо абсолютной профнепригодности и политической импотенции, они безбожно воруют просто потому, что временщики. Разрушены все государственные институты и деградирован парламентаризм.

Уровень интеллекта некоторых депутатов или министров приближается к уровню одесского водопровода, а это гораздо ниже любого плинтуса. Им бы "Мурзилку" осилить, а они страной решили управлять. Вот и болтаемся, словно в проруби. Как говорил наш великий классик Михаил Жванецкий: "Есть три пути развития: стоять на месте, лежать на месте и наш – лежать на правильном пути". Надо менять это постыдное положение.

Мы единственная страна в Европе, у которой во время экономического кризиса правительство не имеет программы, а действует в ручном режиме.

Украина – единственная страна в Европе, где поднимают налоги во время пандемии (я имею в виду законопроект №5600). Единственная страна в Европе, где 5 млн граждан получают доход меньше прожиточного минимума, при этом чиновники, депутаты и члены наблюдательных советов государственных компаний, терпящих многомиллиардные убытки, получают миллионные премии и зарплаты. Это нонсенс. Я считаю, наблюдательные советы государственных компаний не могут состоять из граждан других государств. Это же вопрос национальной безопасности. Надо формировать наблюдательные советы по двум принципам: в них должны быть исключительно граждане Украины и профессионалы в той отрасли, где собираются работать.

Надо уничтожить тотальную коррупцию и монополии, разобраться с агробаронами, которые вывозят рекордный урожай пшеницы за границу в то время, как в стране не из чего делать хлеб. Нам приходится закупать муку в Турции, сделанную из нашей собственной пшеницы. Вы понимаете, до чего дошла Украина? Мы не в состоянии хлеб себе сделать из собственной пшеницы. Мы импортируем сахарную свеклу из Польши, а яйца – из Беларуси.

Мы не можем обеспечить себя собственным газом из-за коррупции и некомпетентности руководителей "Нафтогазу". Мы теряем транзитную составляющую. Наши порты не конкурентные, а стратегические предприятия полностью разворованы и неспособны сегодня производить необходимую продукцию. И это лишь малая толика всего того беспредела, который происходит у нас.

12 февраля ввели санкции против телеканала "НАШ". Это больше, чем преступление. Это ошибка. Фатальная. Уверен, что это решение — начало конца "зеленой" власти. Я убежден, что президент не до конца понимает, но за такие действия уголовную ответственность понесет именно он. Данилова забудут, а Зеленский — будет нести персональную ответственность. Именно его подпись стоит под указом, нарушающим Конституцию.

Зеленский еще в 2019 году обещал не закрывать телеканалы. А на самом-то деле СМИ и сделали из него президента. Если бы не вера народа и не талантливые сериалы про Голобородько, то не сидел бы он сейчас на Банковой. Это факт. И пусть теперь хоть кто-нибудь из "слуг" позволит себе произнести слова о европейской интеграции или о европейских ценностях. У меня очень много вопросов к судебной системе Украины. Если у нас ее нет — то мы не государство.

Откройте Конституцию Украины, статья 34. Каждому зрителю дано незыблемое право выбирать, какую информацию получать. Демократия — это пульт в руках каждого украинца. Все, что сейчас происходит, — это тоталитаризм и попытка заключить власть в одни руки. У власти одна цель — превратить нацию в стадо, коим легко помыкать. Но правда обязательно победит. Оскар Уайльд был прав, когда писал, что любой президент правит четыре года, а журналисты — бессрочно. Цензура и узурпация власти в Украине не приживаются. И Зеленский совсем скоро убедится в этом.

Совокупность всех этих проблем и подтолкнула меня и моих единомышленников выходить на новые рубежи. Нашей правды должно становиться больше, чтобы власти жизнь медом не казалась.

– Вы говорите сейчас о вашей инициативе по созданию общественного движения?

– Идея создать Всеукраинскую общественную организацию "Правда Дмитрия Спивака" возникла давно. На всех своих эфирах я постоянно нахожусь в контакте со зрителями, получаю обратную связь. В письмах мне люди часто писали, что давайте объединяться, создавать какую-то платформу единомышленников и формировать новую повестку дня для нашей страны. И вот мы с моей командой решили, что время пришло, и 1 февраля, в день наступления нового года – года Тигра, объявили о создании организации.

Сразу хочу отметить, что "Правда Дмитрия Спивака" – это не политическая партия, а гражданское объединение единомышленников. Мы не собираемся строить очередную КПСС. Мы планируем объединяться вокруг идеологических постулатов, которые в Европе называют социал-демократией или левым либерализмом. Человеческими словами, это идеология правды и социальной справедливости. Впрочем, как и записано в нашей Конституции.

Задача наша проста и понятна: общенациональный диалог во имя будущего. Мы создаем новое видение развития Украины по всем направлениям – экономика, социальная политика, гуманитарный аспект, внешняя и внутренняя политика. Мы предложим абсолютно четкий план выхода Украины из кризиса. Хочу подчеркнуть, что это будет не набор заезженных штампов против всего плохого и за все хорошее. Это будет поэтапный алгоритм поступательных действий с четко обозначенными сроками и задачами.

У меня как лидера уже есть ответы по самым главным сферам: откуда брать деньги на пенсии, как модернизировать и менять медицину, что необходимо делать с налогообложением, каким должно быть сотрудничество с МВФ, какие направления в экономике следует развивать в первую очередь, что делать с наблюдательными советами госпредприятий, как избавиться от коррупции в государственном секторе, как Украине стать субъектом международной политики. Повторюсь, мы создали не партию и никого не собираемся привязывать партийными билетами. Но наше движение безусловно имеет общественно-политическое направление. И мы планируем участвовать во всех политических событиях в нашей стране. По крайней мере, могу точно сказать, что я буду участвовать во всех выборах, в том числе досрочных.

– Что именно вы собираетесь делать?

– Я постепенно буду делиться с людьми наработками по каждому стратегическому направлению. Например, по пенсионной реформе. Необходимо сделать три шага. Первый – внедрить обязательную накопительную систему, но не доверять деньги частным фондам. Единственный орган, где можно аккумулировать и хранить деньги, – гарантированный государственный накопительный фонд. Второй шаг – внесение изменений в статью 46 Конституции, чтобы запретить любые посягательства на ваши деньги. Третий шаг – деньги должны как-то работать (например, пенсионные накопления можно вкладывать в облигации госзайма). Это единственный выход из катастрофической ситуации, сложившейся в пенсионной системе.

Такие же четкие алгоритмы действий у меня есть по каждому направлению.

Возьмем, для примера, налоги. Я предлагаю объединить НДФЛ, ЕСВ и военный сбор в единый налог 20%. Предлагаю снизить бремя на малый и средний бизнес и сделать каникулы на проверки, а не то, что устроили сегодня при президенте Владимире Зеленском, когда в период пандемии давление на бизнес и количество проверок увеличилось на 50%. Это же тотальный геноцид собственного народа, уничтожение среднего класса, которое приводит к уменьшению поступлений в бюджет. Следовательно, не выполняются социальные программы и люди вынужденно уезжают из страны. Кстати, стыдно сказать, но экономика Украины сегодня держится не на трех китах, а на "заробитчанах", которые отправили рекордные $15 млрд.

– Тогда в чем отличие вашего общественного объединения от обычной партии?

– Партия, на мой взгляд, сужает формат диалога. Далеко не все люди сегодня готовы вступать в конкретную партию с конкретными политическими целями и структурой. Есть огромное количество активных по своей натуре граждан, и они готовы участвовать в общественной жизни страны, но не планируют вступать в какую-либо партию. Общественное движение дает больше возможностей. Если таким людям моя правда близка по духу, они разделяют подобные взгляды, то почему бы нам не быть вместе и не попробовать написать поэтапный алгоритм выхода Украины из того кризиса, в который сегодня нас завели ребята из "Квартала 95"? Да и финансирование общественной организации на порядок меньше, нежели содержание партии со всеми ее офисами, рекламой и так далее.

Я верю в украинцев. У нас огромное количество талантливых людей, которые по-настоящему болеют за свою страну, только у них нет площадки, чтобы высказать свои мысли и наработки. Так вот мы постараемся предоставить им такую площадку.

Я знаю, что власть нас боится. Она вообще боится людей, боится свободу слова, свободу мысли. Что ж, и пусть боится. И пусть нас не любят. Тем более что это взаимное чувство. Как писал Игорь Губерман: "Я не люблю любую власть. Мы с каждой не в ладу. Но я, покуда есть, что класть, на каждую кладу".

– Вы сказали, что будете участвовать в выборах. А каким образом и в каком статусе?

– Проблемы нужно решать по мере их поступления. Я как лидер объединения и люди, которые будут меня поддерживать, вместе решим этот вопрос. Давайте не будем торопиться говорить, в каком статусе, в каком формате, в объединении с кем-то или самостоятельно.

Мы только в начале пути и сделали лишь первые шаги, заявив на всю страну о том, что мы есть и нас не запугать. Конечно, все привыкли, что "из искры возгорится пламя", а из общественной организации родится партия – есть такая логика в нашей стране. Мне же интересно создать именно общественное движение. Во что оно превратится, покажет и время, и люди, которые будут идти с нами рука об руку. Если на каком-то этапе мы решим, что этого достаточно, значит, так и будет. Если мы решим, что мы настолько идеологически сильны и крепки и нужно задуматься о политическом проекте, мы это обязательно реализуем. Мне интересен общественный диалог без привязки к партбилету.

– Участие в президентских выборах вам интересно?

– Да, интересно. Повторюсь, что, безусловно, приму участие во всех выборах, которые будут в нашей стране, – и в парламентских, и в президентских. И не ради пресловутой власти. А таки для того, что Украину, как барона Мюнхгаузена, надо вытаскивать "за волосы" из того болота, в котором она находится последние годы. А значит, надо иметь полномочия на принятие решений, чтобы можно было выловить сотни полторы главных казнокрадов и отправить их на ядре на Луну, в смысле в места не столь отдаленные. И, безусловно, наше объединение "Правда Дмитрия Спивака" примет самое активное участие во всех политических процессах в нашей стране.

– Вы упомянули среди интересных вам тем сотрудничество с МВФ. И каким же оно должно быть, по вашему мнению?

– Украина должна немедленно начать жесткие переговоры с МВФ по реструктуризации долгов или о полном отказе от заимствований, цель которых – просто заткнуть дыры в бюджете. МВФ – это финансово-политический институт давления на слабые и коррумпированные страны. Давая небольшие кредиты, они выставляют серьезные политические требования, забирая у Украины целые пласты суверенитета, требуя от нас политических уступок.

С МВФ нужно вести себя очень жестко и не бояться дефолта. Что касается кредитов, то их можно брать у конкретных финансовых организаций вроде Мирового банка или ЕБРР. Потому что они дают деньги не под политические хотелки, а под конкретные инфраструктурные проекты с четким алгоритмом действий и ответственности. Если же Украина продолжит стелиться под МВФ и удовлетворять их откровенное вмешательство в наши внутренние дела, то мы полностью станем зависимы и никогда не слезем с финансово-политической иглы МВФ. Помните, как говорил незабвенный Остап Ибрагимович Шуре Балаганову: "За каждый скормленный вам рубль я потребую от вас множество мелких услуг". Так и во взаимоотношениях с МВФ.

За каждый "скормленный" нам миллиард будем отдавать часть своего суверенитета. Кто управляет финансами, тот управляет государством. Вот посудите сами. Какое отношение МВФ имеет к назначению руководителей НАБУ, САП или других наших институций? Какое отношение МВФ имеет к избранию судей или тарифам на услуги ЖКХ? Почему МВФ так открыто вмешивается в работу "Нафтогазу"? Ответы на эти вопросы и дадут нам четкое представление об истинных целях этого монстра.

– Сегодня мы в той ситуации, когда на наш суверенитет претендует вовсе не Запад…

– Вы имеете в виду эту страшилку под названием "Путин нападет" и что по четвергам все ожидают "широкомасштабное вторжение"? Бросьте, все угрозы этого вторжения создают два государства, причем абсолютно намеренно – Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Россияне сопротивляются и говорят: "Мы не собираемся нападать".

Вся эта истерия направлена на решение двух задач. Первая – это спровоцировать конфликт, чтобы можно было включить санкционный рубильник и остановить "Северный поток – 2". Вторая задача американцев и британцев – это оторвать Россию от Германии и Франции и не дать сблизить позиции Москвы и Пекина. Вот их истинные цели. А Украину, к сожалению, используют в своих интересах. У Москвы свои интересы. У Вашингтона и Лондона свои. Меня же больше интересует вопрос, а где национальные интересы Украины, кроме лозунгов и патриотических клише.

Более того, наши западные партнеры четко понимают, что с каждой произнесенной фразой о войне они уничтожают украинскую экономику, из которой еженедельно уходят миллиарды инвестиций. Причем не только внешних, но и внутренних. Таков закон мировых финансов: деньги уходят из стран, где планируются военные действия. Еще раз повторю. Западные партнеры играют в свою игру, россияне – в свою. Отвратительно, что в этой игре при любом развитии ситуации пострадает Украина. После Олимпиады в Пекине американцы и русские о чем-то обязательно договорятся. Они не станут друзьями, но точно договорятся. У них нет другого выхода. Никто не позволит по-настоящему столкнуть лбами две первые ядерные державы. Карибский кризис – 2 не повторится.

Сегодня миром правят деньги, поэтому транснациональные корпорации не позволят горячим политическим головам нажимать военные кнопки. Поэтому крупномасштабной войны не будет.

– Но у нас россияне отобрали часть территории. Именно это делает Украину уязвимой, и многие хорошие идеи не могут реализоваться, потому что есть внутреннее и внешнее напряжение.

– Чтобы вернуть территории, лозунгов наших ура-патриотов и заокеанских партнеров недостаточно. Крым и Донбасс нельзя вернуть военным способом. И даже дипломатическим. Крым практически исчез из серьезной повестки дня мировой политики. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мы не будем выполнять Минские соглашения (я бы на месте президента Зеленского его после подобного заявления сразу уволил). Это противоречит обязательствам, которые Украина взяла на себя.

Более того, именно на выполнении Украиной политической части Минских соглашений настаивает и новый канцлер Германии Олаф Шольц, и недавно посетивший Киев президент Франции Эммануэль Макрон, и президент США Джо Байден. Да и все европейские политики понимают, что альтернативы "Минску" нет. Вернуть свои территории мы можем двумя способами: найти компромисс и двигаться в сторону реализации Минских соглашений или предложить другой конкретный план. Ну или же мы должны создать такие условия жизни для украинцев внутри страны, чтобы жители Донбасса и Крыма сами захотели вернуться в Украину. Других вариантов нет. Все остальное – бла-бла-бла тех, кто громче всех кричит о войне, продолжая грабить свое государство.

Можно много говорить о внешней угрозе, но нужно понять две главные вещи. Первая: Россия и Украина – географические соседи. Так распорядилась Вселенная. Мы уезжать не собираемся. Я слышал, что россияне переезжать тоже не планируют. Между нами 2,5 тыс. километров общей границы, следовательно, мы всегда будем вынуждены вести военно-политический и экономический диалог.

Вторая – пора определиться: вы воюете или торгуете? Сегодня Россия входит в топ-4 наших торговых партнеров. Мы покупаем у них газ, ядерное топливо, запчасти, уголь. Аналогичная ситуация с Беларусью. Мы кричим про кровавый режим Лукашенко, но покупаем у них 75% электроэнергии. Нужно создать жизнеспособную экономику и боеспособную армию, становиться конкурентными на внешних рынках, тогда попытки агрессии против нашей страны будут сведены к минимуму.

Истерия вокруг Украины и "Путин нападет" закончится с окончанием Олимпийских игр в Пекине. Деньги, которые выведены из Украины, будут долго сюда возвращаться, что катастрофически скажется на всех ценах и потребительской корзине каждого украинца. Отток инвестиций и коррупция в госсекторе – главные враги для экономики нашей страны. И я не вижу, чтобы наши западные партнеры пытались нам помочь сохранить и поддержать нашу экономику. Нам не нужны старенькие катера, ледокол или каски. Все это обычная показуха. За кулисами идут очень серьезные переговоры между США, Россией, Францией, Германией… Лишь британцы не участвуют в этих процессах. У них иной план. Они хотят стать лидером европейской политики, а потому ведут себя достаточно агрессивно. Но это их интересы и их цели. Рано или поздно все крупные стороны геополитического противостояния договорятся и будут приняты соответствующие решения.

В целом, я считаю, 2022 год будет политически сложным, но насыщенным на события и интересным. Не исключаю, что мы на пороге досрочных выборов. Причем не только парламентских, но и президентских. Думаю, миллионы людей уже мечтают увидеть этих мальчиков и девочек с "трускавецких курсов кройки и шитья" далеко за пределами властных кабинетов на Грушевского и Банковой. Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка, причем не растягивая это удовольствие. Времени на раскачку уже нет. Как говорится, политиков и памперсы надо чаще менять. Прекрасная формула для молодой демократии.