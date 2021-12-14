"Дія" досталась ФСБшникам? Создателей из Минцифры заподозрили в работе с россиянами

Возникли сомнения относительно защищенности данных украинцев от ФСБ / Коллаж "Сегодня"

За разработкой единого портала государственных услуг "Дія", который был запущен в 2019 году, может стоять компания, которая обслуживает ведущие предприятия России.

Об этом сообщает Общественная организация Научно-исследовательский центр правовой информатики.

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Кто разработчик

Общественная организация сообщает, что ранее в открытых источниках была информация – первая "Дія" была разработана командой волонтеров EPAM (30-35 человек) полностью бесплатно, в перерывах между своей основной работой в компании.

"По информации с сайта общественных закупок, ООО "EPAM Системз" в РФ разрабатывает программное обеспечение для Сбербанка России, ВТБ, "Ростелекома", "Яндекс.Деньги", "Почты России", "ЛУКОЙЛа", "ДОМ.РФ", страховых компаний и других предприятий — то есть миновать ФСБ и не попасть под его контроль – без всяких шансов", – резюмируют расследователи.

По данным "Научно-исследовательского центра правовой информатики", Министерство цифровой трансформации Украины продолжает все это время непублично сотрудничать с EPAM.

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По мнению расследователей, есть основания говорить, что EPAM собираются подключить к переписи населения Украины в 2022-2023 годах, на что будут выделены миллионы бюджетных средств. "Есть все признаки того, что "Дія" прямо сейчас заводит EPAM в новую перспективную тему освоения миллиардов на переписи населения в 2022-2023 годах в Украине с последующей попыткой переизбрания на второй срок Владимира Зеленского со "Слугами народа" через проведение электронных выборов в "Дії".

Развитие "Дії"