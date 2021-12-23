Депутату Шевченко вручили подозрение в госизмене

Евгений Шевченко весной побывал в гостях у диктатора Лукашенко / Коллаж "Сегодня"

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко (бывший член партии "Слуга народа") получил подозрение в госизмене. Известно, что причиной стали его отношения с Беларусью, а также он заявил, что ему "шьют создание русского мира в Украине".

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Подозрения

"Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли? Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", – написал Евгений Шевченко.

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