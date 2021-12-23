Депутату Шевченко вручили подозрение в госизмене

Евгений Шевченко весной побывал в гостях у диктатора Лукашенко / Коллаж "Сегодня"
Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко (бывший член партии "Слуга народа") получил подозрение в госизмене. Известно, что причиной стали его отношения с Беларусью, а также он заявил, что ему "шьют создание русского мира в Украине".
Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Подозрения
"Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли? Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", – написал Евгений Шевченко.
Что известно о политике
- Народного депутата Евгения Шевченко в мае исключили из фракции "Слуга народа".
- Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, с которым не раз встречался. Вот, например, один из его постов в Facebook уже после кровавых разгонов протестующих в Минске: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".
- Последней каплей для "Слуги народа" стал визит Шевченко 20 апреля в Беларусь и встреча с Александром Лукашенко.
- Чуть раньше Евгений Шевченко выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным.
- Также депутат известен своим заявлением, что будет собирать вокруг себя силовой блок из бывших "беркутовцев".