Депутатов вакцинируют прямо в Верховной Раде

Скоро даже в ВР будут прививать от коронавируса / Коллаж "Сегодня"

На следующей неделе в помещении парламента Украины будет работать центр вакцинации, где смогут привиться от коронавируса как депутаты, так и журналисты.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире программы "Право на владу".

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Сначала голосование

"Со следующей пленарной недели в Верховной Раде будет работать постоянный пункт вакцинирования для депутатов, для работников ВР, для охраны и даже для журналистов – все, кто имеют право зайти в Верховную Раду, смогут провакцинироваться непосредственно в ВР", – заявил Редуцкий.

При этом вводятся ограничения на посещение здания парламента. Для всех, в том числе и председателя ВР, если он не привитый. Пройти можно будет только с сертификатом вакцинации, отрицательным тестом или справкой о выздоровлении.

Правда, все это заработает в случае позитивного голосования надрепов за постановление об усилении мер по борьбе с COVID-19.

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"Сегодня мы не успели проголосовать постановление, которое было в повестке дня. Надеемся, завтра (22 октября – Авт.) проголосуют. Во-первых, вход в Верховную Раду будет невозможен – не важно это депутат или помощник, или это руководитель Верховной Рады – если у него нет сертификата о прививке, он не может быть допущен в зал Верховной Рады. Потому что невозможно требовать от людей, если себе позволяешь что-то другое", – заметил Редуцкий.

Депутаты скрывают свои прививки

При этом Радуцкий не смог сказать, сколько сегодня вакцинировано народных депутатов.

"К сожалению, мы не смогли посчитать точное количество. Кто-то ссылается на врачебную тайну. Аппарат Верховной Рады при бывшем руководстве вообще не предоставил такой информации. На сегодня за нашими приблизительными подсчетами это где-то 60-65%", – заметил председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения.

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Ситуация с COVID-19