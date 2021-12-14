Депутат с кассовым аппаратом устроил разборки с охраной – видео из Рады

Противостояние Николаенко с охраной. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко принес на работу кассовый аппарат, но охрана его не пропускала в зал заседаний парламента. Видео опубликовано в Telegram-канале.

Сотрудники УГО не хотели пропускать нардепа с техникой, они загородили ему вход в зал заседаний, но политик решил схитрить и бросил кассовый аппарат через них.

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После этого у них не осталось повода, чтобы препятствовать его проходу.

"Че, не пустили?" — обратился нардеп к УГО и быстро прошел в зал заседаний.

А еще депутаты дерутся

В Верховной Раде произошла серьезная драка между действующим и бывшими народными депутатами из-за обсуждения земельных вопросов на комитете.

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Ранее мы показывали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт зала приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.