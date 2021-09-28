"Заезжай и живи!" – Малюська предлагает купить тюрьму

Денис Малюська предлагает купить тюрьму / Коллаж "Сегодня"

Министр юстиции Денис Малюська посоветовал потенциальным инвесторам купить тюрьму, пока есть предложения.

Свое рекламное объявление министр разместил на своей странице в Фейсбук.

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"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены – тактика такая себе. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", – написал Денис Малюська.

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При этом министр оценил товар, насколько он пригоден для жилья.

Что предлагают

На продажу выставлены:

Ковельская колония (Ковель, ул.Шевченко, 20) – стоимость 41,6 млн грн;

(Ковель, ул.Шевченко, 20) – стоимость 41,6 млн грн; Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (с.Тростянец) – стартовая цена 7,8 млн грн;

Николаевская исправительная колония №50 (Львовская область, Николаевский район, с.Держев) – стартовая цена 17,1 млн грн.

Малюська считает, что в Ковельскую колонию можно "заезжать и жить", Ивано-Франковскую тюрьму можно сделать гольф-клубом, а Николаевская колония является "эконом" вариантом для спартанцев.

Также министр напомнил, что до сих пор продаются Одесская и Коцюбинская колонии.

История реформы

Министр Юстиции Денис Малюська активно взялся за тюремную реформу.

В июле он огласил рейтинг лучших тюрем страны, где лидерство было отдано Качановской исправительной колонии №54 (Харьковская область).

В сентябре было объявлено, что в украинских следственных изоляторах уже в скором времени могут появиться новые платные услуги – доступ к интернету и звонкам.

В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.