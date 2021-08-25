День независимости Молдовы: Зеленский едет в Кишинев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский, после празднования Дня Независимости Украины, отправляется с рабочей поездкой в Молдову. Он примет участие в торжествах в Кишиневе, организованных по случаю тридцатилетия независимости старны, которые пройдут 27 августа.

Об этом сообщили в администрации президента Молдовы, пишет Newsmaker.

Кроме Зеленского, Молдову также посетят президенты Румынии Клаус Йоханнис и Польши Анджей Дуда.

Все торжества пройдут на площади Великого национального собрания. После этого последует ряд двустороонних встреч.

Отношения Украины и Молдовы – идет строительство нового моста

В Винницкой области начали подготовительные работы к строительству Ямпольского моста через Днестр. Он станет частью транспортного коридора между Украиной и Молдовой и продолжением автодороги Р-08 Немиров – Ямполь. Завершить работы планируют до конца 2022 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Компания-подрядчик ООО "СП "Автострада" снимает слой плодородной почвы, вырубает поросли и устраивает площадки для техники.

Реклама

"Мост строим в окрестностях города Ямполь и недалеко от молдавского села Косэуць. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С другой стороны он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев – Сорока", – говорится в сообщении.

Сейчас Украину и Молдову соединяет мост в зоне КПП "Могилев-Подольский – Отач" и мост на пункте пропуска "Бронница – Унгурь", на котором разрешенный вес транспортных средств не превышает 3,5 тонны. На КПП "Ямполь – Косэуць" работает только устарелая паромная переправа.

Новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев – Кишинев.

Как сообщали новости "Сегодня":