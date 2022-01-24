Демократия в мире под угрозой: Данилов назвал причину

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC прокомментировал эвакуацию дипломатов из Украины и назвал причины такого решения.

По его словам, для тех, кто эвакуировал своих представителей, важнее не демократия, а деньги.

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"Представители ЕС сегодня сделали заявления, что не видят оснований для эвакуации своих дипломатов. Еще раз подчеркиваю: происходит очень много разных процессов, каждая страна прежде всего решает свои собственные вопросы. Находится ли сегодня демократия в мире под угрозой? Да. Потому что сегодня деньги, к сожалению, во многих случаях выигрывают. И когда говорят "Запад", такого общего знаменателя, как "Запад", уже не существует. Есть страны, которые придерживаются демократии, а есть страны, для которых деньги сегодня являются доминантой. Причем эти страны входят в ЕС, эти страны входят в НАТО", – сказал он.

Напомним,президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросам российской агрессии и других угроз для нацбезопасности Украины.

Эвакуация дипломатов из Украины

Эвакуация дипломатов началась 18 января 2021 года, когда американское издание The New York Times сообщило, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. Вскоре МИДы Украины и России опровергли эту информацию, заявив, что диппредставительства работают в штатном режиме и эвакуация не планируется.

24 января Британия и США начали эвакуацию семей дипломатов из Украины. Вслед за ними отозвала своих сотрудников и Германия.

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Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. На данный момент такая необходимость изучается.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России. Чехия, Дания, Латвия также пока не планируют выезд.

Украинская сторона считает, что решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве было преждевременным.