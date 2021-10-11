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Дело на 1 млрд грн: бывшему владельцу "Дельта банка" вручено подозрение

Ирина Ковальчук
11 октября, 18:31
Генпрокуратура вплотную занялась ТОП-10 должниками Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов

Генпрокурор Ирина Венедиктова занялась главными должниками Нацбанка / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 11 октября было сообщено о подозрении одному из владельцев ЧАО "Дельта банк", который подозревается в растрате более 1 млрд грн. Это произошло в рамках координации Генпрокуратурой Украины расследования производств относительно ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

Банкиру вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

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Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Банальная растрата на 120 млрд грн

"Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений. Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта Банк". Он же в свое время занимал должность Председателя Наблюдательного Совета этого финучреждения", – сообщила Ирина Венедиктова.

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По словам генпрокурора, подозрения получили еще двое заместителей Председателя Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

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Что установило следствие

Установлены такие факты растраты и разворовывания денег вкладчиков "Дельта банка":

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  • факт продажи долга банком без всякой оценки – 42 млн грн долга было продано за 4 млн грн.
  • выведение из-под залога недвижимости стоимостью около 16 млн грн.
  • выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.
  • выдача кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

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Способы возмещения ущерба

Для возмещения причиненного ущерба арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Другие банки-мошенники

Генпрокуратура также контролирует дела о растрате 2,5 млрд грн АО "Банк "Финансы и кредит", где сообщено о подозрении шести лицам, в том числе и владельцу банка. Наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

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Также завершено досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежащих ОАО "Брокбизнесбанк" и Нацбанку Украины. Владельцу "Брокбизнесбанка" и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации незаконных доходов. Арестовано имущество на сумму, покрывающую убытки в 866 млн грн.

История "Дельта банка"

  • "Дельта-Банк" был ликвидирован в 2015 году.
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года.
  • Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. С 2013 года по размеру депозитного портфеля населения занимал третье место в стране.
  • Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).

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