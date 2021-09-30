Декабрь-январь: СМИ назвали возможное время встречи Зеленського и Путина

Зеленский и Путин скоро могут таки встретиться. Коллаж "Сегодня"

Пока страны пытаются договориться о переговорах в "нормандском формате", президент Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин могут провести личную встречу в декабре или январе.

Об этом сообщил РБК-Украина источник из окружения главы украинского государства.

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Несмотря на главный камень преткновения – в Кремле не хотят обсуждать Крым и Донбасс, – на Банковой все равно считают, что разговор возможен по всем темам, ведь Кремль уже торгуется о повестке дня.

"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", – пояснил изданию источник в окружении Зеленского.

Зеленский и Путин никак не могут договориться

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.

В Кремле постоянно заявляют, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечают, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи, либо обвиняют Киев в невыполнении предыдущих договоренностей.

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Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в разговоре тет-а-тет Зеленский создаст проблемы Путину.