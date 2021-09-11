Данилов сравнил действия Путина с Гитлером

Путина уже не первый раз сравнивают с Гитлером. Коллаж "Сегодня"

Россия массово раздает свои паспорта жителям т.н. "ЛНР" и "ДНР". Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил эти действия руководства РФ с Гитлером, который в свое время делал то же самое на оккупированных территориях.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, на оккупированных территориях уже роздано 630 тысяч российских паспортов.

"Это называется оккупация, когда людям невозможно жить без российского "аусвайса". Это в свое время, как Гитлер оккупировал территории, выдавал соответствующие документы, там, где был символ нацистской Германии. То же самое сейчас делает Российская Федерация, выдавая эти документы", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что в ОРДЛО дошло до того, что без российского паспорта люди не могут получать базовые услуги.

"(Человек – ред.) не может уйти в больницу, он не может отдать детей в школу. Это называется оккупация. К сожалению, мир стал настолько циничным, что никто на это не обращает внимание. Им в большинстве безразлично, что происходит на нашей территории. Это большая проблема", – подчеркнул он.

Паспортизация Донбасса

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.

Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский говорил, что паспортизацией на Донбассе Россия нарушает международное право. При этом он понимает, что у каждого человека может быть своя ситуация, которая не дает ему права выбора.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта.