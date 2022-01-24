Угроза вторжения России: Данилов сказал, есть ли повод для паники

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что у украинцев сегодня нет поводов для паники в связи с российской угрозой.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания СНБО, которое транслировал телеканал "Украина 24".

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"В последнее время происходит много информационных событий в нашей стране. Очень много парамилитарной беллетристики появляется в средствах массовой информации. Хотел бы обратиться к вам – друзья, коллеги, немного сбавить тот накал, который существует. Ситуация, которая есть, для нас целиком понятна. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны", – сказал он.

По его словам, "нет никаких поводов для того, чтобы мы на сегодняшний день паниковали".

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

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Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.