"Да, я виноват". Гогилашвили написал заявление на увольнение

Александр Гогилашвили поплатился за дерзкое поведение с полицейскими. Коллаж "Сегодня"
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.
Об этом он сообщил в Facebook.
Он раскаялся за свое поведение.
"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем два года", – написал Гогилашвили.
Также на сайте правительства появилось официальное распоряжение уволить Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел по собственному желанию.
За что уволили
- 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с участием заместителя министра и требует его увольнения. И это несмотря на то, что виновник скандала даже был замечен ранее с Зеленским.
- Также стало известно, что скандал на блокпосту с полицией – не единственный. Буквально под конец ноября Гогилашвили отметился неприятным инцидентом с полицейскими в Киеве.
- Читайте подробнее, кто такой Гогилашвили, устроивший разборки на блокпосту.