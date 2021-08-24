МИД России отказался от участия в "Крымской платформе"

МИД РФ отказался участвовать в Крымской платформе. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел России отвергло предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Крымской платформе". Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 августа.

Как отметила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, "Крымская платформа", участие в учредительном саммите которой взяли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", – заявила спикер ведомства.

Как сообщал сайт "Сегодня", 23 августа на учредительном саммите "Крымской платформы" в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе".

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Что такое "Крымская платформа"?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию "Крымской платформы".

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил наших друзе " к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов:

Безопасность, включительно со свободой мореходства; Обеспечение эффективности санкций против РФ; Защита прав человека и международного гуманитарного права; Защита образовательных, культурных и религиозных прав; Преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".