Заседание Трехсторонней контактной группы состоится завтра – что обсудят

Трехсторонняя контактная группа продолжит работу. Фото: коллаж "Сегодня"
25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Запланирован ряд встреч.
Об этом сообщает ТКГ в Telegram.
Встречи запланированы в режиме видеоконференций по графику. 25 августа – заседание в подгруппах, 26 августа – общее заседание на уровне глав делегаций.
Предполагают следующую повестку дня заседания ТКГ:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита,
- обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
- политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
- мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.
Минские соглашения
- 5 сентября 2014 года в Минске были заключены первые соглашения по Донбассу. Тогда в них участвовали представители России, Украины и ОБСЕ, а также там присутствовали главари "Л/ДНР".
- 12 февраля 2015 года в столице Беларуси были подписаны вторые Минские соглашения, но уже на уровне лидеров государств. В переговорах приняли участие президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.
- Через несколько лет в Украине заговорили о нецелесообразности переговоров в Минске, поскольку Лукашенко основной союзник Путина и, мол, нельзя верить его мирным стремлениям. А после начала репрессий против белорусов с августа 2020 года, в Киеве считали, что Минск больше не может быть площадкой для достижения мира.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что Беларусь не может быть площадкой для достижения мира и Киев хочет переноса переговоров в другую страну, например, в Польшу, Швейцарию или Финляндию.
В свою очередь Лукашенко назвал политической вакханалией вероятность переноса ТКГ из Минска.