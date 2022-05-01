Черновол показала Джоли, что в Украине есть своя Лара Крофт (фото)

Татьяна Чорновол ответила Анджелине Джоли / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-депутат Верховной Рады, участница войны против России Татьяна Черновол прокомментировала визит во Львов голливудской суперзвезды Анджелины Джоли, известной по роли супергероини Лары Крофт.

"Вылезла из оврага в интернет, а там вся лента в Анджелине Джоли. Я ревную, в нашей стране есть своя Лара Крофт", – написала Черновол в Facebook и выложила собственные фото.

Интернет-пользователи в восторге комментируют фотографии:

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"Ты крутая. Всем тебя ставлю в пример. Даже мужчинам. Анджелина точно не умеет стрелять из "Стугны", тем более так точно, как ты! Она только в фильмах Лара Крофт... а Вы, Татьяна, по жизни. Респект Татьяне! Стройная, гибкая, имеет хорошее зрение, метко стреляет, еще и замкомвзвода! Действительно лучше!!!"

Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Актриса оказывает помощь беженцам из разных стран и занимается гуманитарными вопросами. Накануне актриса по собственной инициативе прибыла во Львов, чем произвела в городе настоящий фурор. Сайт "Сегодня" собрал лучшие мемы, появившиеся после визита Джоли в одну из львовских кофеен.

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Татьяна Черновол из "Стугны" уничтожила два вражеских танка, "Ураган" и БТР

Экс народный депутат Татьяна Черновол имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".

Ее подразделение вело боевые действия под Черниговом. На счету Черновол немало уничтоженной техники российских оккупантов.

Как рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, на личном счету Черновол – два вражеских танка, "Ураган" и БТР.