Через дорогу от Белого дома – Зеленский поселился в пятизвездочном отеле в центре Вашингтона

Владимир и Елена Зеленские остановились в отеле Hay-Adams. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в США в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента Джозефа Байдена. Как сообщает ТСН, украинская делегация прилетела в Вашингтон вечером 30 августа и остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams.

"Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и Офис президента", – говорится в сообщении.

К услугам гостей изысканный ресторан и бар. В отеле The Hay-Adams можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, а в номерах – CD-плеером Bose. Гостям предоставляется итальянское постельное белье.

В ресторане Lafayette Room на территории отеля подают блюда современной американской кухни на завтрак, обед и ужин. В баре Off the Record можно заказать ужин из уникального меню с обширной картой вин.

Отметим, что проживание в номере люкс стоит 2 тысячи долларов за ночь. Обычный номер на двоих – 430 долларов за ночь. Питание и прочие услуги оплачиваются отдельно.

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Для сравнения: проживание в одном из самых дорогих отелей Киева Premier Palace Hotel стоит от 240 до 700 долларов за ночь на двоих.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему визит Зеленского откладывали, как велась подготовка к переговорам, о чем будут говорить главы государств и чего ждать Украине от этой встречи.

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