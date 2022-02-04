Схватка Байдена и Путина: чего ожидают украинцы

Украинцы пессимистично настроены насчет переговоров США и РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы не верят, что на переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будут учтены все интересы Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

В то, что Москва и Вашингтон полностью учтут украинские интересы, верят только 8,7% опрошенных. 18,4% считают, что будет учтено большинство.

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31,4% уверены, что будут учтены лишь некоторые интересы Украины, а 15,4% считают, что их проигнорируют полностью. 26,1% опрошенных затруднились с ответом.

Эскалация на границе с Россией: украинцы ждут изменений

При этом украинцы ожидают, что переговоры России и США помогут снизить напряжение на границе, связанное с присутствием там армии РФ.

В то, что переговоры существенно снизят напряжение, верят 14,4%, немного снизят – 24,7%.

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В то, что переговоры никак не повлияют на ситуацию, верят 23,5% опрошенных, а 9,6% считают, что эскалация усилится.

Как проводился опрос

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 2 февраля 2022 г. Размер выборки – 1000 респондентов.

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Переговоры Путина и Байдена