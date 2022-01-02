Чего ждать Украине, если РФ и США не договорятся – эксперт дал опасный прогноз

Если США и РФ провалят переговоры - может быть беда. Коллаж "Сегодня"
Угроза вторжения России в Украину возрастет после 13 января, поскольку переговоры Москвы с США, НАТО и ОБСЕ, скорее всего, не дадут результата.
Такое мнение высказал в эфире телеканала Украина 24 аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.
По его словам, сейчас Москва рассчитывает выгоды и потери от возможного полномасштабного вторжения в Украину или от локальной военной операции.
"Нанести украинским войскам поражение, показать, что (верховный) главнокомандующий не способен руководить страной и таким образом, возможно, спровоцировать внутренние беспорядки в Украине", – сказал Бурковский.
Эксперт не стал давать прогноз, как может измениться военно-политическая обстановка вокруг Украины в наступившем году.
"Многое мы поймем в январе-феврале. Россия не для демонстрации привела свои Вооруженные силы в боеготовность. Думаю, идет выбор между полномасштабной войной, которая очень рискованная для России, и ограниченной операцией, которая тоже рискованная для РФ", – сказал Бурковский.
Он также прокомментировал возможные признаки подготовки России к вторжению. Эксперт считает, что переговоры РФ и Запада по ультиматуму Путина 10-13 января, скорее всего, будут безрезультатными.
"Если Запад не применяет превентивные санкции, то риск войны существенно возрастет", – подчеркнул Бурковский.
Вторжение России в Украину будет?
- Переговоры между США и Россией по ультиматуму Путина запланированы на 10 января. Напомним, что Москва требует нерасширения НАТО, в том числе, чтобы в Альянс не принимали Украину и чтобы военно-политический блок вообще не расширялся. 12 января пройдет заседание Совета Россия – НАТО, 13-го – Россия – ОБСЕ.
- При этом в Москве уже пугают Запад последствиями. Так, например, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа Запада дать так называемые гарантии безопасности ответ РФ "может быть самым разным". А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою "агрессивную линию", то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз ее безопасности. Также он считает, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" в Европе.
- В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович тоже говорит, что самое опасное для Украины время настанет с 14 января – по завершению переговоров Москвы с Западом.