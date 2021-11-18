"Цель – Украина": в Польше раскрыли коварный план Путина с мигрантами

Мигранты - коварный план Путина / Коллаж "Сегодня"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что миграционный кризис на границе с Европейским союзом был устроен с целью отвлечь внимание от реальных планов Кремль по вторжению в Украину.
Об этом он заявил немецкому изданию Bild.
Варшава ожидает худшего
"Ситуация с мигрантами — очевидная стратегия дестабилизации Запада. Мы не знаем, что они еще запланировали. Также может быть, что пограничный кризис предназначен только для отвода внимания от новых военных атак, которые Путин готовит против Украины", – сказал немецким журналистам Моравецкий.
В то же время, по мнению польского лидера, сейчас ситуация более или менее стабильная, но становится все более угрожающей – остается риск того, что может произойти открытый военный конфликт. Основанием так считать, по мнению Моравецкого, есть то, что силовики Лукашенко "провоцируют все сильнее".
Ситуация на границе
- В начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за рекордного наплыва нелегалов.
- 8 ноября ситуация серьезно накалилась – около тысячи мигрантов в сопровождении силовиков в военной форме с оружием двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миграционный кризис направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.
- После двух телефонных разговоров с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель непризнанный президент Беларуси организовал вылет из страны самолета с гражданами Ирака.