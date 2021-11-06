Бывший нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса

Политику было 88 лет. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 88 лет.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

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"Имел честь лично знать, близко общаться и работать, с Ефимом Леонидовичем... Мощный был дядя! Глубина! Больше всего любил свой Донбасс и людей с которыми там работал всю свою жизнь... Царство Небесное!" – говорится в сообщении.

Мосийчук добавил, что Звягильский умер в Институте сердца в Киеве.

Что известном о Звягильском

Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (сейчас это Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором "Шахты им. А. Ф. Засядько".

Являлся народным депутатом с первого по восьмой созыв. На последних парламентских выборах в 2019 году он не баллотировался впервые с 1990 года.

Как старейший по возрасту нардеп Звягильский открывал первые заседания новоизбранной Рады в двух созывах – седьмом в 2012 году и восьмом в 2014 году.

Являлся одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов. В восьмом созыве представлял Оппозиционный блок.

Ранее мы сообщали, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины (СБУ), министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

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Также напомним, умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский.