Будут под защитой: Польша готова принять миллион беженцев из Украины

Польша должна быть готова принять наплыв украинских беженцев в случае полномасштабной агрессии России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Мацей Вонсик, передает Polske Radio со ссылкой на интервью замминистра телеканалу TV Republika.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", – сказал Мацей Вонсик.

Худший сценарий для Польши

Мацей Вонсик отметил, что наплыв украинских беженцев – это худший сценарий для Польши из всех возможных. По его словам, МВД страны уже принимает меры: подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания. Замминистра даже спрогнозировал количество возможных беженцев – до миллиона человек.

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"По Женевской конвенции эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, таково международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры", – сказал замминистра.

Главное – без паники!

Вонсик призвал не поддаваться панике. По его мнению, Олимпиада в Пекине будет способствовать тому, что президент России Владимир Путин не пойдет на обострение ситуации, так как для него важны отношения с Китаем.

Польша ставит заборы

Отметим, что ранее Польша начала строительство забора на границе с Беларусью в связи с попытками нелегальных мигрантов из азиатских стран прорваться на территорию Евросоюза. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использовал беженцев в качестве "оружия", с помощью которого можно было бы давить на ЕС. Высота стены будет достигать 5,5 метра, а длина составит около 190 километров.

Россия нагнетает ситуацию

У границ Украины РФ разместила около 100 тыс. военных. СМИ опубликовали карту мест дислокации войск.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия победит Украину грубой силой и воспользуется другими методами: например, провокации, панику.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос успокоил украинцев: блицкриг у Путина не выйдет. Он заявил, что не следует рассматривать агрессию России, учитывая только количественный состав ее армии.