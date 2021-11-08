Будет бой? Беларусь бросила на Польшу полчища мигрантов и спецназ с оружием (видео)

Колонна из примерно тысячи человек подошла к польской границе. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотни мигрантов направляются к границе Беларуси с Польшей. Их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

Видео с колонной опубликовал Telegram-канал NEXTA.

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По данным канала, мигранты дошли до КПП "Брузги" и повернули в лес. Также отмечается, что на данном пограничном пункте пеший переход границы запрещен.

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В тоже время, на КПП "Брузги" прибыли внутренние войска. К границе также едут автозаки.

Реакция МИД Польши

Ситуация с наплывом мигрантов и сегодняшней колонной из сотен нелегалов, которые направляются на границу с Польшей, свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации. Вплоть до смертельных случаев. Об этом сообщает "Польское радио".

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Как заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик, сегодня на границе уже произошла большая провокация.

"Похоже, будет попытка насильственного перехода границы", – отметил он.

Он подчеркнул, что польская сторона готова к такому сценарию. В то же время, по его мнению, "белорусские власти добиваются эскалации конфликта, которая приведет как минимум к гибели с одной из сторон".

"Хуже всего то, что на другой стороне позиция становится все более жесткой. Нет понимания того, что происходит по ту сторону. Есть только вера в то, что они якобы отражают какое-то воображаемое нападение", – добавил Вавжик.

Польские военные в боевой готовности

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность Сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.

"На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Мы подняли состояние боевой готовности Сил территориальной обороны. Вместе с Министерством внутренних дел мы готовы защищать польскую границу", — написал он в Twitter.

Мигранты на границе — курды

По данным NEXTA, видео с призывом собраться всем вместе и пойти к польской границе было опубликовано в Facebook вечером 6 ноября. Утром 7 ноября для координации действий был создан чат в Telegram "Белорусский сбор беженцев 10/11". В нем опубликовали точку на карте возле погранперехода "Брузги", где сегодня и заметили колонну мигрантов.

Судя по сообщениям в чатах, мигранты собирались пойти именно на КПП, чтобы законно пересечь границу Беларуси и затем просить поляков, чтобы те их пустили в Польшу. Однако белорусские пограничники согнали их с дороги. Сейчас мигранты в лесу.

Миграционный террор