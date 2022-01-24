Британия начала эвакуировать своих дипломатов из Киева – ВВС

Около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию / Фото: Коллаж: Сегодня
Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Об этом пишет BBC.
Официальные лица заявили, что конкретные угрозы британским дипломатам не поступали, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
Кроме того, заместитель премьер-министра страны Доминик Рааб отметил, что Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной, но "чрезвычайно маловероятно", что она отправит свои войска на российскую границу в случае вторжения России в Украину.
Россия отрицает наличие каких-либо планов военных действий в Украине.
Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности и "возможности преследования граждан США".
Ситуация с дипломатами
- 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве преждевременным.
- 18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты.
- Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников.
- МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников, сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.
- 7 декабря американский телеканал СNN со ссылкой на свои источники сообщил, что власти США разрабатывают план эвакуации своих граждан из Украины на случай, если Россия начнет вторжение на территорию нашей страны. Вашингтон сообщил, что пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины из-за угрозы со стороны России.
Что произошло
Россия требует отказаться от расширения НАТО и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
В данный момент США готовят письменный ответ на ультиматумы РФ по ограничению расширения и деятельности альянса НАТО в Восточной Европе.
НАТО выдвинуло России ряд требований. Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Украины.
21 января в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. После встречи Блинкен заявил, что передал позицию США и НАТО – они поддерживают суверенитет Украины. По его словам, Россия стоит на пороге выбора – переговоры или конфликт. США готовы к обоим вариантам.
В середине декабря РФ выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.