Британия начала эвакуировать своих дипломатов из Киева – ВВС

Около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Об этом пишет BBC.

Официальные лица заявили, что конкретные угрозы британским дипломатам не поступали, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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Кроме того, заместитель премьер-министра страны Доминик Рааб отметил, что Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной, но "чрезвычайно маловероятно", что она отправит свои войска на российскую границу в случае вторжения России в Украину.