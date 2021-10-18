Выборы в Харькове: у друзей Кернеса – самые высокие рейтинги

Игорь Терехов остается фаворитом. Михаил Добкин тоже участвует / Коллаж "Сегодня"
Выборы мэра Харькова подходят к финишной прямой – 31 октября вполне возможно в один тур будет избран новый градоначальник, который займет место скончавшегося 16 декабря 2020 года Геннадия Кернеса.
Рейтинги
Лидером всех рейтингов, которые проводились в предвыборный период, на сегодня является исполняющий обязанности мэра Харькова, представитель "Блока Кернеса — Успешный Харьков" Игорь Терехов. В опросе социологической группы "Рейтинг" Терехов имеет 59% одобрения, 29% – не удовлетворены его работой. При этом ему доверяют 53% опрошенных, не доверяют – 37%. Неделю назад за него готовы были проголосовать 57,6% опрошенных.
На втором месте самовыдвиженец Михаил Добкин с рейтингом доверия 33% и за него готовы проголосовать 27,6%. Правда, и рейтинг недоверие у него высокий – 59%.
Значительно отстают от фаворитов Александр Скорик ("Европейская Солидарность"), за которого готовы голосовать 3,6%. и 39-летний самовыдвиженец Александр Ярославский. Ему сегодня доверяют 37%, не доверяют – 32%, не знают его – 22%, а готовы проголосовать за него также 3,6%.
Партийный рейтинг
Опрос социологической группы "Рейтинг", который провели 2-9 октября, показывает, что в Харьковский областной совет лидирует партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" с рейтингом 45,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Ее возглавляет сын покойного мэра Харькова Кирилл Кернес.
Далее следует партия "Блок Светличной Разом!", которую готовы поддержать 19,6%, "Оппозиционная платформа – За життя" – с показателем 13,7%, "Слуга народа" – 7,4%, "Европейская солидарность" – 4, 2%, партия Шария – 3,7%. Рейтинг других партий – менее 2%. Не определились – около 11%.
Выборы мэра Харькова
- В декабре 2020 года в Харькове скончался мэр Геннадий Кернес, после чего обязанности главы города временно перешли к секретарю Харьковского горсовета Игорю Терехову. Новые выборы пройдут 31 октября. Добкин уже успел "наехать" на Терехова, назвав лохом из-за ролика о храме.
- Прошлой осенью в Харькове прошли местные выборы. Тогда Добкин тоже участвовал, но "неожиданно" снялся в пользу Кернеса, лишь отметив, что, мол, его "миссия выполнена".
- На будущих выборах кроме Добкина ранее изъявили желание баллотироваться глава местной ячейки партии "Европейская солидарность" Александр Скорик, оппонент Кернеса Дмитрий Маринин, глава харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев, бывший судья, а ныне депутат горсовета от "Партии Шария" Владимир Плетнев. Часть выдвиженцев уже сняла свои кандидатуры.