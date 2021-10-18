Выборы в Харькове: у друзей Кернеса – самые высокие рейтинги

Игорь Терехов остается фаворитом. Михаил Добкин тоже участвует / Коллаж "Сегодня"

Выборы мэра Харькова подходят к финишной прямой – 31 октября вполне возможно в один тур будет избран новый градоначальник, который займет место скончавшегося 16 декабря 2020 года Геннадия Кернеса.

Рейтинги

Лидером всех рейтингов, которые проводились в предвыборный период, на сегодня является исполняющий обязанности мэра Харькова, представитель "Блока Кернеса — Успешный Харьков" Игорь Терехов. В опросе социологической группы "Рейтинг" Терехов имеет 59% одобрения, 29% – не удовлетворены его работой. При этом ему доверяют 53% опрошенных, не доверяют – 37%. Неделю назад за него готовы были проголосовать 57,6% опрошенных.

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На втором месте самовыдвиженец Михаил Добкин с рейтингом доверия 33% и за него готовы проголосовать 27,6%. Правда, и рейтинг недоверие у него высокий – 59%.

Значительно отстают от фаворитов Александр Скорик ("Европейская Солидарность"), за которого готовы голосовать 3,6%. и 39-летний самовыдвиженец Александр Ярославский. Ему сегодня доверяют 37%, не доверяют – 32%, не знают его – 22%, а готовы проголосовать за него также 3,6%.

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Партийный рейтинг

Опрос социологической группы "Рейтинг", который провели 2-9 октября, показывает, что в Харьковский областной совет лидирует партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" с рейтингом 45,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Ее возглавляет сын покойного мэра Харькова Кирилл Кернес.

Далее следует партия "Блок Светличной Разом!", которую готовы поддержать 19,6%, "Оппозиционная платформа – За життя" – с показателем 13,7%, "Слуга народа" – 7,4%, "Европейская солидарность" – 4, 2%, партия Шария – 3,7%. Рейтинг других партий – менее 2%. Не определились – около 11%.

Выборы мэра Харькова

В декабре 2020 года в Харькове скончался мэр Геннадий Кернес, после чего обязанности главы города временно перешли к секретарю Харьковского горсовета Игорю Терехову. Новые выборы пройдут 31 октября. Добкин уже успел "наехать" на Терехова, назвав лохом из-за ролика о храме.

Прошлой осенью в Харькове прошли местные выборы. Тогда Добкин тоже участвовал, но "неожиданно" снялся в пользу Кернеса, лишь отметив, что, мол, его "миссия выполнена".

На будущих выборах кроме Добкина ранее изъявили желание баллотироваться глава местной ячейки партии "Европейская солидарность" Александр Скорик, оппонент Кернеса Дмитрий Маринин, глава харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев, бывший судья, а ныне депутат горсовета от "Партии Шария" Владимир Плетнев. Часть выдвиженцев уже сняла свои кандидатуры.