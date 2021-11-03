"Больное общество" – будут ли нардепы "ломать через колено" антипрививочников

Народные депутаты прокомментировали митинг антивакцинаторов под парламентом/Коллаж "Сегодня"

Протесты антивакцинаторов распространяются по городам Украины. В Киеве с самого утра под парламент вышли митингующие с претензиями к новым антиковидным правилам. Требовали отмену карантина и принудительной вакцинации, а также возмущались, что отныне людям без сертификата об отрицательном тесте на COVID-19 грозит отстранение от работы. Акция набрала таких масштабов, что парализовала на какое-то время движение в центре столицы.

Однако это не помешала народным избранникам добраться на работу, чтобы, в том числе, обсудить новые карантинные ограничения. Как парламентарии отнеслись к собранию антивакцинаторов и кого винят в неподчинении карантинным правилам — узнавали журналисты "Сегодня".

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Грозят применить силу

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призвал силовые структуры разобраться в происходящем:

"Он (митинг. – Ред.) мешает киевлянам, а хуже всего – он мешает врачам, потому что сегодня в Киеве уже открывается больница следующей очереди. И то, что сейчас там эта вакханалия проходит, а еще и с явными цитатами с российских сайтов, я считаю, что там Служба безопасности должна поработать", – сказал Радуцкий.

Когда даже смерть не напугает

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко на вопрос журналиста сайта "Сегодня" о том, как он относится к массовым собраниям в разгар красной зоны, ответил:

"Это очень опасно, люди могут заболеть и у нас и так сегодня медицинские учреждения переполнены. Я считаю, что нужно подумать об окружающих и своей семье. Вы можете прийти, заразиться, прийти домой и заразить своих детей, своих родных... Люди сами выбирают свой путь. Может, они хотят заболеть и фатальный исход никого не пугает", - заключил Тищенко.

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Добавил, что сам он уже получил две дозы вакцины и переболел, заболевание протекало очень сложно

В семье не без антивакцинатора

Еще один представитель монобольшинства Алексадр Качура не отрицает, что граждане имеют право на протест. Однако, в данном случае он может грозить здоровью и безопасности:

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"Если у нас сейчас такая ковидная ситуация, если действительно люди умирают, если вводятся жесткие ограничения, мне кажется, что это плохой сигнал для всех украинских граждан. Потому что кто-то пренебрегает, кто-то ставит свои права выше других, кто-то считает, что его жизнь ценнее жизни других. Поэтому, я думаю, что это точно неправильный подход и полиция сегодня уже с приходом нового министра начала по-другому работать... Но понятно, что скопления они не могут предотвратить, ведь это моральная ответственность каждого гражданина Украины".

Также Качура отметил, что подобные акции проводятся по всему миру, а не только в Украине. Но это, по словам политика, персональная ответственность каждого.

Больное общество

Вопрос о том, нужно ли вообще вакцинироваться, даже не должен возникать. В этом уверен нардеп Даниил Гетманцев:

"Это заболевание, наверное. Это болезнь общества. Это незрелость общества. Такие поводы, такие вещи мы вообще не должны допускать к общественному дискурсу, мы их обсуждать не должны, вакцинироваться или не вакцинироваться. Пусть проведут дискуссию с теми 700 людьми, которые вчера, или позавчера, или в прошлую неделю умерли. Они уже не смогут вступить в дискуссию. А мы знаем, что это те люди, которые были не вакцинированы", — сказал политик.

Во всем виновата власть

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко уверен, что подобные протесты – результат провала антиковидных мер.