Боевики обвинили ВСУ в захвате школы на Донбассе: в штабе ООС ответили

/ Фото: Reuters

Российские СМИ 18 января со ссылкой на информацию боевиков "ДНР" сообщили, что в Донецкой области "неизвестные вооруженные люди" заняли школу в Новогнатовке.

"Вооруженные люди в форме без отличительных знаков заняли школу в подконтрольном Киеву селе Новогнатовка в Донбассе. Прибывшие также захватили территорию лесного хозяйства и разместили там 12 БТР и БМП", – сообщает российский телеграм-канал "Топор +18".

Реклама

Так называемый "заместитель начальника управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин сообщил сайту "РИА Новости" ссылкой на "разведку ДНР":

"По информации из районной администрации в городе Волновахи, от жителей населенного пункта Новогнатовка поступают жалобы на противоправные действия ВСУ. Из сообщений стало известно, что в начале месяца около 60-ти военных без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу и захватили территорию действующего лесного хозяйства для размещения там 12 бронемашин типа БТР и БМП".

Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

Тем временем, в пресс-центре Операции Объединенных сил изданию УНН данную информацию опровергли:

Реклама

"В ООС официальной информации на этот счет нет. Все официальные сообщения мы публикуем на своей странице в Facebook. Скорее всего – это фейк".

Оккупанты на Донбассе продолжают укреплять позиции

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.

Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.

Боевики увеличили количество снайперов на Донбассе. По данным разведки, таким образом они провоцируют ответный огонь со стороны ВСУ.

Реклама

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.