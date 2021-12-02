Блинкен обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу

Блинкен обратился к России из-за украинского вопроса / Фото: Коллаж: Сегодня

Нынешнюю напряженность вокруг Украины можно преодолеть посредством выполнения Минских соглашений. Такое мнение высказал Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО.

Блинкен обратился к России

"Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия строила планы дальнейшей серьезной агрессии против Украины, и поэтому мы призываем ее уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Для деэскалации необходимо прекратить наращивание войск и вернуть военных на мирные позиции и выполнить Минские обязательства. Особенно это касается положения о прекращении огня и те, которые позволяют наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ. Дипломатия – единственный ответственный способ разрешить этот кризис, и мы полностью готовы его поддержать", – сказал он.

Также он считает, что Минские соглашения должны выполнять все стороны конфликта, в частности Россия, которая игнорирует все договоренности.

"Существует ряд обязательств, в рамках Минских соглашений: прекращение огня, которое не выполняет Россия, вывод всех тяжелых вооружений, этот пункт Россия тоже не выполняет, разрешение на мониторинг ОБСЕ, принятие закона об особом статусе Донбасса и обмен пленными по принципу "всех на всех", который тормозит российская сторона. Я мог бы продолжить. Я думаю, вы поняли. Для танго нужны двое".

Ситуация с Минскими соглашениями

В середине ноября президент России Владимир Путин, например, заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей.

Ссылаясь на минские документы, Россия требует от Украины проведение выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.

В начале ноября на то время нардеп от "Слуги народа" и кандидат на пост главы Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что Минские соглашения не являются дорожной картой по деоккупации и реинтеграции Донбасса.

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