"Беспредел! Наловил на 100 тысяч": нардепа из "Батькивщины" обвинили в браконьерстве (фото)

Ивченко грозит большой штраф за улов. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко показал огромный улов, вот только простых рыбаков задел один любопытный момент – политика заподозрили в браконьерстве.

Депутат выставил в Facebook фото с рыбалки, на которых видны полные ведра рыбы. Сам Ивченко написал, мол, поймал на удочку. Вот только пост этот он уже удалил, но скриншот пошел гулять по Интернету.

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Тем временем опытные рыбаки разглядели "зраду". Пользователь Сети Игорь Тихолаз заподозрил в действиях нардепа браконьерство.

"Народный избранник, искренне болеет за украинский агросектор. Это с одной стороны. А с другой – примитивный "бракоша", который драчом ловит мелкого судака. Кстати, сколько там уже убыток за штуку, тысячи 3,5 грн, кажется? В двух ведрах под сто тысяч гривен лежит, если не больше… Он должен извиниться и заплатить все необходимые штрафы и убытки, наполнить государственный бюджет из собственного кармана", – написал он в Facebook.

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У Ивченко заметили драч

Рыбаки отмечают, что драч – это запрещенное оружие для вылова рыбы. Это самодельное браконьерское средство, которое состоит из спаянных или сваренных вместе нескольких крупных крючков.

Согласно законодательству Украины, использование такого орудия рыбной ловли предусматривает штраф 600 грн, а за незаконно выловленный судак – 3500 грн. Об этом твердят и простые рыбаки.

Как мы писали ранее, в Украине стали ловить больше рыбы.

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А вот с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого.