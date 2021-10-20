"Беспредел, мы не хотим умирать": на Зеленского накинулись с требованиями отменить вакцинацию

Украинцы выступают против принудительной вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте президента Украины Владимира Зеленского растет число петиций с требованием прекратить принудительную вакцинацию от коронавируса, так как это нарушает права и свободы граждан. В частности, отмечается, что украинцы лишены права на свободное передвижение и многие потеряли работу из-за отказа вакцинироваться. Об этом идет речь в петициях, которые размещены на сайте главы государства.

Украинцы против вакцинации, так как нарушается их словам свобода воли относительно их здоровья гарантировано Конституцией Украины.

Реклама

Кроме того, в петиции отмечается, что согласно статье 43 Закона Украины "Основы законодательства Украины об охране здоровья" – пациент, который полной гражданской дееспособности и осознает значение своих действий и может руководить ими, имеет право отказаться от лечения).

Авторы петиции отмечают, что правительство Украины осознает это и применяет такие методы принуждения к вакцинации:

Отказ в праве на работу – невакцинированных учителей, государственных служащих, работников транспорта и других жестко шантажируют и доводят до увольнения

Отказ в праве на передвижение невакцинированным гражданам Украины отказано в праве свободного передвижения за пределы области

Отказ в праве на равные возможности – вводятся 2 категории привилегированных и невакцинированных граждан

Также в петиции отмечается, что на фоне этого, блогеры, которые выступают против вакцинации, вынуждены доносить информацию используя язык шифров, иначе их блокируют и отключают.

Реклама

Также украинцы возмущены тем, что многие граждане имеют противопоказания для вакцинации и соответственно не могут выйти на работу без сертификата.

"Без решения суда, никто не может обязать граждане Украины открывать тайну состояния своего здоровья, не может шантажировать увольнением, если невакцинирован, не может требовать справку о вакцинации", – идет речь в тексте обращения.

Также президента просят ввести уголовную ответственность в виде наказания лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, за принудительную вакцинацию. Петиция уже набрала необходимое количество голосов и находится на рассмотрении.

Реклама

На сайте главы государства уже более 10 петиций о вакцинации. Петиция, о недопуске принудительного тестирования собрала более 26 тысяч голосов получила ответ от президента. Зеленский ответил на петицию, отметив, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

Также подписанты считают, что люди не должны оставаться без работы из-за отказа вакцинироваться. Они объясняют президенту, что во всем вина принудительного вакцинирования. Сбор голосов продолжается. За месяц пока что более 6 тысяч подписантов.

Ситуация с вакцинированием в Украине

С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получил одну дозу 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. За минувшие сутки от COVID-19 было вакцинировано 226 587 украинцев.

По состоянию на 20 октября в Украине обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от коронавируса умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).