Лукашенко готов разместить ядерное оружие в Беларуси – причем тут Украина

Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие якобы из-за угроз НАТО и деятельности Альянса в Польше и Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT Arabic.

Реклама

"То, о чем заявил президент (самопровозглашенный. – Ред.) Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на предстоящие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", – сказал он.

По словам Макея, НАТО приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность Альянса и количество военных учений значительно увеличились.

По его словам, определенный плацдарм против России сейчас создает и в Украине.

Реклама

"Мы видим, что численность находящихся на территории Украины военнослужащих США и НАТО растет", — сказал он.

Министр считает, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

Вопрос НАТО