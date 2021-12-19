Лукашенко готов разместить ядерное оружие в Беларуси – причем тут Украина

Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие якобы из-за угроз НАТО и деятельности Альянса в Польше и Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT Arabic.
"То, о чем заявил президент (самопровозглашенный. – Ред.) Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на предстоящие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", – сказал он.
По словам Макея, НАТО приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность Альянса и количество военных учений значительно увеличились.
По его словам, определенный плацдарм против России сейчас создает и в Украине.
"Мы видим, что численность находящихся на территории Украины военнослужащих США и НАТО растет", — сказал он.
Министр считает, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.
Вопрос НАТО
- 7 декабря президенты США и России провели переговоры в режиме видеоконференции. Разговор длился два часа. В Белом доме четко дали понять Кремлю, что будут большие последствия в случае вторжения в Украину. Позже Байден объяснил свою позицию Зеленскому по НАТО.
- 10 декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности", в котором сказано: "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
- 14 декабря Верховая Рада разрешила допуск на территорию страны войск других стран для участия в международных учениях.
- В целом президент Украины Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.