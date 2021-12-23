Засомневался в здоровье. Байден ответил, пойдет ли на второй срок

Президент США Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Действующий президент США Джо Байден заявил о готовности баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

Об этом сообщает ABC News.

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Журналист спросил главу Белого дома: "Планируете ли вы переизбираться?". Байден ответил: "Да. Я очень уважаю судьбу. Судьба много-много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду в таком здоровье, как сейчас – в добром здоровье… буду баллотироваться снова".

Комментируя замечание журналиста, сравнившего предстоящие выборы с матчем-реваншем со стороны Трампа, Байден отметил: "Конечно. Почему бы мне не выдвинуть свою кандидатуру против Дональда Трампа? Это усилит перспективу моего участия в выборах".

Президентские выборы в США

Байден вступил в должность президента США в возрасте 78 лет и стал самым старым человеком в истории страны, приведенным к присяге в качестве главы государства.

Белый дом неоднократно заявлял, что Байден намерен баллотироваться снова. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в ноябре, что президент США намерен выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Между тем, влиятельный сенатор от Республиканской партии Тед Круз также заявил о своем желании участвовать в президентских выборах в 2024 году. На вопрос журналиста портала Truth Gazette о том, рассматривает ли он возможность участия в борьбе за республиканскую номинацию, Круз ответил: "Однозначно. Без сомнения". Он напомнил, что боролся за позицию кандидата среди республиканцев в 2016 году, у него была сильная поддержка, и в итоге он занял второе место, уступив Трампу.

Также напомним, Трамп хотел отменить выборы президента США.