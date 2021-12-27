Байден выделил Украине $300 млн на оборону

Байден подписал оборонный бюджет США, где есть деньги на помощь армии Украины / Коллаж "Сегодня"
Президент США Джозеф Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, предусматривающий финансирование в размере $768,2 млрд. В эту сумму входят $300 млн помощи Украине для сферы безопасности.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Важный документ
Как сообщали американские СМИ, $300 млн предназначены для вооруженных сил Украины на обучение и экипировку. Из них $75 млн пойдут на летальное вооружение для наших военных.
Также западным СМИ стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн – на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.
Государственный закон также определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих на 2,7%, вводит новые нормы по борьбе с сексуальными домогательствами в армии, а также другие полномочия, касающиеся вооруженных сил США.
В то же время СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения о санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.
Наша доля в бюджете США
- В прошлом году оборонный бюджет на финансовый 2021 год предусматривал также военную помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2". Тогда Украине выделили 250 млн долларов США. Финансирование для Украины предусматривало приобретение противотанковых ракет Javelin.
- Оборонный бюджет Штатов на 2020 финансовый год включал помощь Украине на сумму 300 млн долларов.
- На 2018 год этот же документ предусматривал предоставление Украине 350 млн долларов оборонной помощи.