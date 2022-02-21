Байден созвонился с Макроном: говорили о ситуации вокруг Украины

Байден и Макрон созвонились 20 февраля/Коллаж: "Сегодня"
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Про это говорится на сайте Белого дома.
Подробности
"Президент Джозеф Р. Байден-младший разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усилия дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российского военного могущества у границ Украины", — сообщили в Белом доме.
Ситуация
- 20 февраля российские оккупанты продолжали нагнетать ситуацию на Донбассе. А российские СМИ — распространять фейковую информацию о том, что украинские военные якобы устроили массовые обстрелы оккупированной территории Донбасса.
- Госсекретарь Блинкен заявил, что США не будут вводить превентивные санкции против России, чтобы сохранить эффект сдерживания. На 24 февраля у него запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым при условии, что к этому времени Путин не начнет военную агрессию.
- Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday рассказала, что нападением только на Украину власти России не удовлетворятся.