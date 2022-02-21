Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

Байден созвонился с Макроном: говорили о ситуации вокруг Украины

Владимир Козырь
21 февраля, 01:54
Лидеры обсудили усилия в ответ на наращивание РФ войск вблизи Украины

Байден и Макрон созвонились 20 февраля/Коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Про это говорится на сайте Белого дома.

Подробности

"Президент Джозеф Р. Байден-младший разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усилия дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российского военного могущества у границ Украины", — сообщили в Белом доме.

Ситуация

Читайте также