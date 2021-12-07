Байден определился с новым послом США в Украине – СМИ

Бриджит Бринк может возглавить посольство США в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский президент Джо Байден может выбрать в качестве кандидата на должность посла США в Украине Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет американское посольство в Словакии. Об этом пишет "Foreign Policy" со ссылкой на источники из числа бывших и нынешних чиновников.

"Скорее всего Байден выберет Бриджит Бринк, опытного высокопоставленного профессионального дипломата, в качестве своей кандидатуры на пост посла США в Украине, по словам нынешних и бывших официальных лиц, знакомых с этим вопросом ", – пишет издание.

В данный момент решение пока не еще принято несмотря на то, что должность посла США в Украине остается вакантной уже три года.

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Назначение многих послов проходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате, которые должны утвердить кандидатов. Так, к примеру, сенатор-республиканец Тед Круз против любых кандидатов из-за его несогласия с администрацией Байдена по поводу газопровода "Северный поток-2".

В тоже время, бывший посол США в Украине и эксперт по европейским вопросам Института мира США Уильям Тейлор отметил, что администрация Байдена даже не подала кандидатуру, поэтому нет смысла говорить об оппозиции республиканцев.

"Вы не можете винить Теда Круза, потому что они еще не прислали имя в Сенат ", – сказал он.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов, чтобы перезагрузить отношения Киева и Вашингтона. Уже 18 декабря глава государства уволил Владимира Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

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Ситуация с послом США в Украине

Скандал вокруг посла США в Украине набрал оборотов после того, как СМИ опубликовали письмо бывшего конгрессмена Пита Сешнса к государственному секретарю Майку Помпео. В этом письме, датированным маем 2018 года, Сешнс уверял, что имеет доказательства того, что Йованович в Украине критикует администрацию президента США Дональда Трампа и уверяет, что его скоро снимут с должности с помощью импичмента.

4 октября 2019 года на то время еще президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена

В мае 2020 Трамп внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.