"АТО – курорт для мальчиков". Арестович снова попал в скандал из-за заявления о войне на Донбассе

Высказывание Арестовича о войне на Донбассе вызвало скандал в Сети. Коллаж "Сегодня"
В Сети всплыло старое видео, на котором советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал зону АТО "курортом для мальчиков". После этого в соцсетях начался скандал, а бывший глава МВД Арсен Аваков и вовсе призвал уволить чиновника с должности.
"Сегодня" выяснили все подробности скандала.
АТО – большой "пионерлагерь"
В Сети опубликовали отрезок интервью четырехлетней давности Арестовича изданию "Апостроф". На нем в то время военный обозреватель заявил, якобы украинцы слишком трагично воспринимают войну на Донбассе и в зоне АТО украинским бойцам очень хорошо.
"АТО – это великий курорт такой для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания: они вырываются от жен, детей и тещ туда, жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому казаку, в степи. (…) Я не видел там ни одного страдающего человека", – сказал он.
Также Арестович добавил, что украинские военные по-другому воспринимают гибель сослуживцев.
"Здесь сцепили зубы и сразу решается задача, как отомстить. А как мы подойдем, то есть 12 разгневанных мужчин", – отметил Арестович.
Реакция Авакова
Бывший глава МВД Арсен Аваков возмущен таким заявлением нынешнего чиновника и считает, что Арестовича нужно уволить с должности.
"Уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!" – написал Аваков.
Также экс-чиновник назвал советника главы ОП "мерзавцем, со смешком рассказывающим между прочим о гибели на войне наших солдат".
Что говорит сам Арестович
Советник главы ОП рассказал, что в 2016 году, когда снимали интервью, он не занимал должностей во власти. По его словам, материал был об информационной войне против Украины, а это видео кто-то вырезал из контекста.
Журналист задал ему вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами вроде "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре".
"Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, вот так эмоционально высказался. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго", – сказал Арестович.
При этом чиновник уточнил, что и сейчас от своих слов не отказывается.
Относительно заявления Авакова Арестович написал: "Арсен Борисович начал политический сезон. Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснять, отчего нужно было рвать из видео четырехлетней давности отдельную фразу и кидаться с нею в политическую атаку".
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