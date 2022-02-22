Арсений Яценюк: Санкции, которые сейчас обсуждаются, должны быть для Путина нокаутом

Экс-премьер Арсений Яценюк / Фото: Народный фронт

Недейственные санкции позволили Путину сегодня иметь 190 тысяч войск на украинских границах. Санкции, которые сейчас обсуждаются, – это должен быть нокаут для Путина, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в программе "Неделя с Марией Гурской" на телеканале "Эспрессо".

Арсений Яценюк подчеркнул, что не разделяет популярное мнение, что санкции против РФ нужно вводить превентивно: "Надо быть реалистом. Надо, чтобы эти санкции не были пшиком. Потому что это будет выглядеть смешно".

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"Санкции должны вводиться в ту же секунду, когда первый российский солдат только подумал пересечь украинскую границу", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что эти санкции не могут быть фикцией: "Наши западные партнеры должны понять, что после санкций 2014 года Путин стал сильнее. Золотовалютные резервы Российской Федерации увеличились до 620 миллиардов долларов – более чем вдвое. Так называемый фонд "благосостояния" увеличился в четыре раза – до 190 миллиардов долларов. Российская экономика имеет рост в 4,6%. Взгляните на российскую армию – Россия и Путин угрожает всему миру своим гиперзвуковым оружием".

"Введение санкций и исключение России из Большой восьмерки должно было привести к изоляции Путина. Неплохо он изолировался. С Трампом встречался, с Байденом встречался, со всеми европейскими лидерами встречается", – подчеркнул он.

"Запад должен осознать, что он над ними таким образом издевается. Недейственные санкции по факту позволили Путину сегодня иметь 190 тысяч войск на украинских границах. Санкции, которые сейчас обсуждаются, – это должен быть нокаут для Путина", – подчеркнул Арсений Яценюк.