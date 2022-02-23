Арсений Яценюк: Путин хочет открыть новую авторитарную страницу мировой истории

Фото: nfront.org.ua

"Путин фактически хочет переписать мировую историю. Он верит, что он – мессия. И это очень небезопасно. Путин – не мессия. Он – международный преступник", – сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов в интервью CNN.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин стремится уничтожить Украину: "Он четко говорит, что Украина должна быть уничтожена как государство. Он ненавидит Украину и украинцев".

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"Еще одна цель Путина – разделить ЕС и быть угрозой для НАТО и ЕС. Путин хочет окончания Pax Americana (доминирование США в мире). Он хочет открыть новую авторитарную страницу глобальной истории", – подчеркнул он.

"Мы живем в очень темные времена. В этом столетии мы обсуждаем возможность мировой войны в Европе", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Единственный путь, как остановить Путина, подчеркнул он, – иметь единую повестку дня, быть объединенными и не сдаваться: "Все должны говорить единым голосом. Нам нужно сомкнуть ряды".

Отвечая на вопрос о поддержке, в которой нуждается сейчас Украина от ЕС и США, Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина очень нуждается в летальном оборонительном оружии: "Подчеркиваю – оборонительном оружии. Мы ведь защищаем свою родину. Это не Украина напала на Россию. Это персонально Путин отдал приказ о вторжении в нашу родину".

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Украина также нуждается в финансовой поддержке, "ведь Путин также подрывает украинскую экономику, финансовую и энергетическую систему", подчеркнул он.

Кроме того, необходима поддержка для противостояния кибератакам, подчеркнул Арсений Яценюк и напомнил, что Россия уже осуществила ряд кибератак не только против Украины, но и США.

"Речь не только об Украине. Для нас, украинцев, это вопрос жизни: устоим ли мы, или Путин уничтожит Украину как государство. Я убежден, что мы устоим, как устояли в 2014-м. Но это кризис для всего свободного мира. Это в наших общих интересах – защитить демократию, свободу и фактически – право людей жить в своей стране", – сказал Арсений Яценюк.