Арсений Яценюк: Европа поздно изменила мнение о Путине и за это сегодня платят Украина и украинцы

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Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк считает, что одной из причин военного нападения России на Украину является то, что Европа поздно изменила мнение политики Путина. Яценюк также уверен, что войну можно было бы предотвратить, если бы Украина в 2008 году получила План действий по членству в НАТО.

Об этом экспремьер заявил в эксклюзивном интервью для итальянского агентства Adnkronos .

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"И это позднее понимание имеет большую цену, которую сегодня платят Украина и украинцы", – подчеркнул Яценюк.

Он привел пример бывшего премьера Италии Берлускони. Яценюк напомнил, что Берлускони был не только близким другом Путина, но и вводил государственную политику сближения Италии с РФ. Так же действовали и другие страны Европейского Союза, например Германия и Франция, добавил он.

С 24 февраля европейские страны изменили свою политику, объясняет Яценюк, и "друг Путина Берлускони также осудил Путина", и новый глава итальянского правительства Марио Драги "сейчас делает правильные шаги, чтобы освободить Италию от зависимости от российского газа".

"Но это позднее понимание имеет большую цену, которую сегодня платят Украина и украинцы. Если бы Украина в 2008 году получила План действий по членству в НАТО, войны сегодня не было бы", – настаивает бывший глава правительства Украины.

Он напомнил, что в 2008 году именно Германия и Франция заблокировали решение о предоставлении Украине ПДЧ.

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"Их объяснение было таким, что не нужно раздражать Россию. Но Россия прочла это совсем по-другому – что Запад слаб, и Путин может делать все, что ему захочется, потому что от Запада реакции не будет. И потому он напал на Грузию и Украину", – объясняет Яценюк.

По его словам, Запад тогда не осознал, что "Путин не играет по правилам, Путин играет с правилами". Но сейчас ситуация поменялась.

"В НАТО сегодня поняли, что безопасности в странах – членах Альянса не будет, пока не будет безопасности в Украине", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что страна должна отвечать критериям, необходимым для вступления в Альянс, и подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах решение должно быть геополитическим и моральным.