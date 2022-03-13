Арсений Яценюк: Это никакая не энергетика, это оружие – Европа обязана отказаться от российской нефти и газа

Россия финансирует свою армию за деньги от энергоносителей, заявил Яценюк

До того момента, пока Европа не откажется от российских нефти и газа, до тех пор Россия будет дальше финансировать свою армию за европейские деньги, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире Прямого канала.

"С одной стороны, вводятся санкции. А с другой стороны – ключевой источник для нацистской экономики Путина, а именно – продажа энергетических ресурсов – не закрыт", – подчеркнул он.

Решение об эмбарго на российские энергопродукты приняли США, Канада и Великобритания. Однако объем потребления российской нефти Соединенными Штатами – всего-навсего 7%: "Ключевое сейчас слово – за Европейским Союзом".

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"Более того, это в интересах Европейского Союза – принять решение об отказе от энергетических продуктов Российской Федерации. Потому что это никакая не энергетика – это оружие, это такие же кассетные бомбы, только упакованные в "Северный поток-1", "Северный поток-2" и поставки нефти", – подчеркнул он.

"Может ли это сделать Европа? Да она обязана это сделать. Первое – для того, чтобы помочь Украине. А второе – они себе помогают этим. Потому что наконец-то пришло осознание – поздновато, правда, – что Россия фактически сегодня использует европейские деньги в войне против Украины и западных демократий. Это 20 лет прошло, пока они не догадались. Не говоря уже о преступных политических решениях по строительству "Северного потока", – подчеркнул Арсений Яценюк.