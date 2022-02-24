Арсений Яценюк – BBC: Миротворческая операция – это ложь. Это военная операция по приказу Путина

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

"Путин сказал, что он начинает "миротворческую операцию". Это неправда. Это не миротворческая операция, это военная операция по приказу Путина", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в интервью BBC.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин стремится захватить независимое государство: "Он хочет убить невинных людей. Он презирает существование Украины как государства и украинцев как нации".

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"Украина не представляет никакой угрозы Российской Федерации. Это лично Путин и Российская Федерация – наибольшая угроза мировому порядку после Второй мировой войны", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о поддержке Запада, Арсений Яценюк подчеркнул, что считает "что Запад уже сделал выводы с 2014-2015 годов":