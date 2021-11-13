Арестович "назначил" себя "ответственным за расстрелы" в ОП

Арестович отреагировал шуткой на кадровые перестановки в ОП / Фото: Коллаж: Сегодня
Спикер украинской делегации в ТКГ и советник Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook в шуточной форме отреагировал на кадровые перестановки в Офисе президента.
"Замена Подоляка на Лещенко – не единственная перестановка в Офисе. Теперь провинившихся мы стали расстреливать. Ответственным за это назначили меня. Официально уведомляю вас, что Михал Михалыч П. только что исполнен на заднем дворе Офиса. Так будет с каждым, кто уронил наш рейтинг", – написал он.
Накануне народный депутат VIII созыва Борислав Береза сообщил о том, что по информации нардепов из "Слуги народа", помощник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уже не отвечает за информационную политику президентской канцелярии, эту функцию вскоре будет выполнять член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.
"Действительно, досадная история. Но после того, как были обнародованы рейтинги президента и "Слуги народа" в Офисе президента сказали до свидания господину Подоляку. Он еще остается помощником или советником господина Ермака, но уже не руководит информационной политикой…" – рассказал он.
Отметим, что как свидетельствуют результаты опроса, рейтинги Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" продолжает снижаться. Глава государства продолжает удерживать первую позицию в президентских рейтингах, хотя уровень его поддержки потихоньку тает.
Съезд все решит
Партия "Слуга народа" проведет съезд 15 ноября, на котором обсудят ряд вопросов, в том числе избрание нового руководителя политсилы, и будут сделаны важные заявления.
А что там нового у "слуг"?
- 8 ноября Александр Корниенко заявил, что уходит от руководства партией "СН" в связи с занятостью в должности вице-спикера парламента. Он напомнил, что на новой должности есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением.
- Корниенко в своем заявлении намекнул, что возглавить "слуг" может женщина. СМИ узнали, что главным кандидатом на пост главы партии является нардеп Елена Шуляк.
- Слуга народа ждет пополнение в парламенте – Центральна избирательная комиссия признала троих человек народными депутатами.
- Тем временем нардеп Артем Дмитрук жестко "разнес" свою партию. По его словам, "Слуга народа" движется исключительно на хайпе и своем имени, а не благодаря реальным делам.