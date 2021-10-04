Арестовали хозяина квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Задержанный друг мог привезти Саакашвили в Грузию внутри своего автомобиля / Коллаж "Сегодня"

Суд Грузии постановил заключить под стражу Элгуджа Цомая, в квартире которого на момент задержания находился глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили. Он приговорен к заключению под стражу на момент расследования обстоятельств пребывания Саакашвили в стране.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн".

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"Следствие обвиняет мужчину в сокрытии серьезного преступления. Адвокаты настаивают на невиновности своего клиента, утверждая, что прокуратура руководствуется логикой, согласно которой следует арестовать всех, кто контактировал с третьим президентом", – говорится в сообщении.

Проезд в вентиляционной кабине

В публикации также рассказывается, что 3 октября грузинское издание CNews со ссылкой на конфиденциальный источник сообщило, что Михеил Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. По информации анонима, весь путь бывший президент провел в вентиляционной кабине машины.

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При этом отмечалось, что за рулем находился некий Э.Ц., уроженец Абаши, который якобы также является и владельцем квартиры в Тбилиси, где был задержан Саакашвили.

Что известно о задержании