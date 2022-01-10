Арест имущества Порошенко: в ГБР поставили точку в истории с "Прямым" и "5 каналом"

Арестовано имущество Порошенко, но каналы могут работать и дальше. Коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований заявило, что суд на налагал арест на телеканалы "Прямой" и "5 канал". Об этом заявила представительница ведомства на брифинге.

В ведомстве напомнили, что суд постановил арестовать имущество подозреваемого, которое принадлежит ему на правах собственности: объекты недвижимости, корпоративные права и другое. При этом в ГБР прокомментировали заявления адвокатов Порошенко, мол, под арест попали телеканалы.

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"ГБР заявляет, что эта информация является манипуляторной и не соответствует действительности. Оба канала могут свободно продолжать свою работу. Арест на корпоративные права указанных каналов и их активы на налагался и каких-либо ограничений деятельности не произошло", – заявила представительница Госбюро расследований.

В ГБР отметили, что на самом деле арестована часть в уставном капитале ООО "Автор ТВ" и дочернего предприятия "ТРК" НБМ Запорожье", бенифициарным владельцем которых является Петр Порошенко.