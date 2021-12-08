Эрдоган снова предложил уладить конфликт между Украиной и РФ, но есть условие

Эрдоган хочет стать посредником между Киевом и Москвой. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 8 декабря, заявил о том, что Анкара может сыграть роль в стабилизации ситуации между РФ и Украиной.
Об этом сообщает Анадолу.
По словам Эрдогана, Турция готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате, если обе стороны согласятся.
"Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги во поддержанию мира в нашем регионе", – сказал турецкий лидер.
Турция хочет помирить Украину и Россию
- 26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины.
- В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.
- Напомним, в сентября в Сочи состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме. О чем говорили политики – читайте здесь.