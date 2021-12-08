Эрдоган снова предложил уладить конфликт между Украиной и РФ, но есть условие

Эрдоган хочет стать посредником между Киевом и Москвой. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 8 декабря, заявил о том, что Анкара может сыграть роль в стабилизации ситуации между РФ и Украиной.

Об этом сообщает Анадолу.

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По словам Эрдогана, Турция готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате, если обе стороны согласятся.

"Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги во поддержанию мира в нашем регионе", – сказал турецкий лидер.

Турция хочет помирить Украину и Россию