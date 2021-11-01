Алексей Резников подал в отставку

Резников уходит с должности. Коллаж "Сегодня"

Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ. Чиновник также поблагодарил за оказанное ему доверие на этой должности.

Реклама

"Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Мельничук.

Куда уйдет Резников и кто его заменит в Минреинтеграции