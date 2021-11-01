Алексей Резников подал в отставку

Резников уходит с должности. Коллаж "Сегодня"
Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ. Чиновник также поблагодарил за оказанное ему доверие на этой должности.
"Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Мельничук.
Куда уйдет Резников и кто его заменит в Минреинтеграции
- Алексей Резников был назначен министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 4 марта 2020 года, когда почти полностью был обновлен Кабмин. Помимо правительства, он еще и замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
- Недавно стало известно от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что президент Владимир Зеленский уже окончательно определился, кто станет новым министром обороны. Многие думали, что это будет "слуга" Ирина Верещук, но, оказалось, речь идет именно о Резникове.
- А вот Верещук, ожидается, заменит Резникова в Минреинтеграции. Но об этом тоже еще официально не сообщалось. В "Слуге народа" объяснили ситуацию с Верещук.