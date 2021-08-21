Агрессивные шаги не останутся без ответа. В МИД выразили протест против введенных РФ санкций

В МИД расценивают новый список санкций, как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене / Фото: пресс-служба МИД / Фото: Flickr

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против санкций, которые Кремль ввел против украинских политиков и общественных деятелей, среди них секретарь СНБО Алексей Данилов и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. … Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", – подчеркивается в заявлении.

В МИД отметили, что и дальше будут прилагать усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах

"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останется без ответа", – добавили в министерстве.

На санкции, также, отреагировал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он также попал в санкционный список.

"Удивляюсь, почему Кремль этого не сделал раньше. Я ведь с начала депутатской каденции отстаивал национальные интересы. Пытался, чтобы Украина была похожа на лучшие мировые практики и стала частью цивилизованного мира, избавившись от рудиментов зависимости и влияния РФ в сфере здравоохранения", – написал он.

По его словам, Россия напрасно надеется, что ее санкции могут кого-то напугать, ведь для украинских патриотов это отличие, которая свидетельствует о преданности и служении Украине.

Российские санкции

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". Кабмину было поручено определить перечни украинцев, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в том числе блокировка счетов, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств и вывод капитала из РФ. В последний раз список расширялся в декабре 2020 года. Новый список утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

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