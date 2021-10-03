"А что они себе позволяют?": Зеленский объяснил "турборежим" СНБО

За последние полгода СНБО многих удивил. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский не собирается концентрировать власть в своих руках с помощью Совета национальной безопасности и обороны, но при этом раскритиковал предыдущие составы СНБО и намекнул на бессмысленное существование этого органа.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Трускавце.

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Отвечая на вопрос о концентрации власти в одних руках, он сказал, что ему "не нужна никакая власть, причем с самого начала". Но президент взялся вместе с СНБО быстро решать проблемные вопросы, иначе все бы делалось очень медленно.

Также он напомнил, что ранее до него не раз меняли Конституцию для концентрации власти, а Зеленский пришел и первое его изменение – отмена депутатской неприкосновенности.

"Что касается СНБО. Это что, был реальный орган? Он работал до меня, были какие-то решения? Все говорили, что это кладбище: если некуда деть министров, нельзя просто так уволить – надо их туда отправлять. Был реальный СНБО, который принимал серьезные решения? Начало войны, серьезная санкционная политика, не отдать Крым, отправить туда войска. Что делал СНБО, когда у нас забирали наши территории? Ноль, не один балл – ноль. И тут заработал орган и выглядит достаточно мощным органом. И действительно, выглядит так, мол, "что они себе позволяют?". На место ставим предателей страны. Неправильно это? Нет вопросов – будет после меня по-другому", – резюмировал Зеленский.

СНБО – оружие Зеленского

С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни воров в законе и криминальных авторитетов.

30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.

Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

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Напомним, на предыдущем заседании СНБО, 17 сентября, были введены санкции против отравителей Навального, а также будут наказаны все причастные к незаконным выборам России на оккупированных украинских территориях.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в Украине разработали систему мониторинга олигархов.