20 танков россиян уничтожили на Черниговском направлении

Под Черниговом бойцы ВСУ уничтожили более 30 единиц вражеской техники. Фото: коллаж "Сегодня"

Подразделения Оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 25 февраля.

"Потери живой силы уточняются", – говорится в сообщении.

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Также подразделения "Севера" уничтожили колонну вражеской техники из 10-15 единиц, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов.

Ситуация в Украине 25 февраля

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Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

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