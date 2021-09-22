"12 лет тюрьмы за ЛГБТ": депутаты после Марша равенства готовят новые законопроекты

Депутаты Верховной Рады отреагировали на Марш равенства. Фото: Facebook Верховної Ради України, KyivPride.

Марш равенства "КиевПрайд-2021" – мероприятие, которое устраивают в столице уже в десятый раз, чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации ЛГБТ +. В этом году организаторы обнародовали ряд требований, среди которых принятие законопроекта №5488. Документ предусматривает административную (в отдельных случаях – уголовную) ответственность за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости. В парламенте его зарегистрировали еще в мае. Инициатором выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Наказание за избиение и преследование представителей ЛГБТ+ требуют узаконить

Закон о борьбе с дискриминацией позволит Украине быстрее приблизиться к членству в Евросоюзе, заявил директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон в комментарии сайту "Сегодня".

"Избиение, преследования, дискриминация, которые происходят на основе предубеждений и нетерпимости, должны рассматриваться гораздо серьезнее. Нельзя бить людей. Но, к сожалению, существуют те, кто до сих пор считает, мол, на "некоторых условиях" можно. Например, если эта персона принадлежит к ЛГБТ-сообществу или национальному меньшинству. Закон должен наказывать тех, кто оправдывает собственные преступления ненавистью. И вот это приближение к цивилизованным нормам и дает Украине больше шансов интегрироваться в Европу ", – отметил Эмсон.

В "КиевПрайд" рассчитывают, что народные избранники рассмотрят законопроект осенью.

Директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон убеждает, что закон о борьбе с дискриминацией приблизит нас к Европе/ Фото: Facebook KyivPride

Политики на Марше равенства – кто пришел

7000 человек насчитали на воскресном Марше равенства организаторы. Среди них были политики и дипломаты. В частности, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Евгения Кулеба, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Инна Совсун, бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и другие.

Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун и бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на Марше равенства / Фото: Facebook Max Nefyodov

"Голос" – одна из политических сил в парламенте, которая готова поддержать законопроект №5488 как только он появится в сессионном зале.

"Позиция" Голоса ", позиция моя – категорически" за ". Напомню, что президент Зеленский, подписывая в Вашингтоне совместное заявление с Джо Байденом, тоже обещал, что Украина будет ужесточать ответственность за дискриминацию ... Со своей стороны мы будем делать все, чтобы данный законопроект прошел и первое и второе чтение в Верховной Раде ", – об этом заявил нардеп Андрей Осадчук.

Народный депутат франции "Голос" Андрей Осадчук поддерживает законопроект №5488 / Фото: goloszmin.org

Однако он добавил, что документ до сих пор не рассматривали даже в подкомитете. Из-за насыщенной повестки дня и "поправочного спама" в других законодательных инициативах вопрос равенства может появиться под куполом минимум через несколько месяцев .

"Слуги народа" готовы голосовать, но не готовы маршировать

За европейские ценности монобольшинство готово голосовать. Но на Марш равенства почти никто не вышел по разным причинам.

Нардеп Александр Ковальчук в комментарии нашему сайту сказал: "Наша позиция совпадает с тем, что в данный момент принято в Европейском союзе: все люди имеют равные права, не разделяя их на сообщества, вероисповедания или ориентации. Я к этому абсолютно лояльно отношусь, не отрицаю существование такого сообщества и не буду той частью депутатов, которые против ".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ковальчук не исключает существование ЛГБТ-сообщества / Фото: https://sluga-narodu.com/

На вопрос, мог бы выйти в поддержку Марша равенства, ответил, что не готов, но ничего против подобных проявлений не имеет.

Коллега Ковальчука по фракции Максим Бужанский придерживается схожего мнения: "Все права наших граждан, независимо от сексуальных предпочтений, религиозных взглядов, национальности, защищены законом и Конституцией".

"Слуга народа" Максим Бужанский не видит необходимости присоединяться к Маршу равенства / Фото: Facebook Слуга народа

Но к шествию за равенство присоединиться не согласился бы "Я не вижу в этом необходимости ".

Представительница "Слуг народа" Елизавета Ясько высказалась в комментарии "Сегодня" в поддержку марша: "Я рада, что он состоялся мирно ... Наша цель – построить страну, комфортную для всех".

Народному депутату Елизавете Ясько импонирует законопроект о проиводействии дискриминации / Фото: Facebook Lisa Yasko

Приобщиться к шествию политик не смогла из-за командировки, однако Ясько склоняется к тому, что на голосовании за законопроект нажмет зеленую кнопку.

"Мне нравится философия законопроекта – в нашей стране нужно привлекать к ответственности людей, пропагандирующих язык ненависти. И никто не должен страдать за свое мировоззрение или образ жизни, если это не противоречит законодательству", – отметила Ясько.

От 5 до 12 лет за принадлежность к ЛГБТ-сообществу

Среди народных избранников существуют и радикальные противники маршей и всего, что связано с ЛГБТ.

Например, внефракционный Евгений Шевченко написал в соцсетях:

"После очередной поездки в Евросоюз и сегодняшнего Прайда людей нетрадиционной сексуальной и моральной ориентации на улицах Киева – понятно одно! Необходимо срочно начинать защищать наши украинские обычаи, традиции и культуру. Пока все перечисленное выше, нам не уничтожили "опасным вирусом" под названием "европейские ценности"".

В посте Шевченко утверждает, что европейских ценностей нет, а все западноевропейские страны катятся в пропасть.

Представитель депутатской группы "Партия" За будущее" Виктор Мялык вышел на митинг противников ЛГБТ +. Но не для поддержки. В руках держал плакат с надписью: "Бог, Конституция Украины и природа человека против ЛГБТ".

Представитель депутатськой группи "Партия "За будущее" Виктор Мялык вишел на митинг противников ЛГБТ+ / Фото: t.me/stranaua

Участников марша за демонстративную позицию осуждает:

"Я не то, что тех людей дискриминирую, хочу им что-то запретить, но не стоит их приравнивать к здоровым людям. На сегодняшний день они больны или Бог его знает... ну как так ум перевернулся ... Я не поддерживаю, что они идут по улице раздетые и напяливают на себя непонятно что. Они идут и раздражают".

Говорит, что за данный законопроект под куполом голосовать не будет и убеждает делать то же самое всех коллег.

Представители "Европейской солидарности" в ответ на вопрос о ЛГБТ от сайта "Сегодня" ссылались на нехватку времени для комментариев.

А в "Оппозиционной платформе – За жизнь" готовят альтернативный законопроект. Об этом рассказал народный депутат Илья Кива :

"Сейчас у меня на выходе законопроект, который позволит тех, кто популяризирует извращение и тех, кто популяризирует и является членом ЛГБТ-движения, сажать в тюрьму от 5 до 12 лет как людей, которые несут прямую угрозу нашим детям. Параллельно в законопроект вписаны также истории неофашистских и неонацистских организаций ".

Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сказал, что готовит свой законопроект о движении ЛГБТ+ / Фото: https://zagittya.com.ua/

Напомним, что в начале года президент Владимир Зеленский утвердил документ о Национальной стратегии в области прав человека на 2021-2023 годы. Там отведен отдельный раздел, посвященный предотвращению и борьбе с дискриминацией в любых ее проявлениях.

Однако между зданиями на Банковой и Грушевского могут возникнуть недоразумения по реализации этой стратегии. В прошлом году в парламенте сформировали межфракционное объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Туда вошли более чем две трети избранников из различных фракций и групп, которые договорились "защищать и укреплять вечное определение семьи".